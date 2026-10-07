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Година след краткия си, но бурен романс с Том Круз, който я изстреля сред най-големите звезди, а после приключи, Ана де Армас има нов мъж до себе си, разкрива RadarOnline.com. Кубинската актриса е във връзка с венецуелския музикант Бето Монтенегро. Двамата наскоро бяха забелязани да танцуват на концерт в Мадрид, а по време на романтично пътуване до испанския остров Форментера си разменяли целувки.

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"Химията помежду им е невероятна", твърди източник. По думите му Бето е изключително чаровен и изискан мъж, който притежава всички качества, които Ана търси в момента. "Връзката им е ексклузивна и лятото им беше наистина вълшебно."

38-годишната де Армас все още има нерешени професионални ангажименти с 64-годишния Круз, тъй като съвместният им проект Deeper е спрян заради бюджетни проблеми. Според източника обаче, ако продукцията все пак продължи, актрисата "ще се справи с това предизвикателство, когато му дойде времето. Връзката им изглежда като нещо, случило се отдавна. Тя продължи напред и не съжалява за нищо."

В края на миналата година друг източник твърдеше, че звездата от "Мисията невъзможна" е преживяла тежко раздялата. "Том беше съкрушен, когато всичко с Ана приключи, но не е човек, който дълго да се самосъжалява. Готов е да намери нова партньорка и действа много активно в тази посока."

Според същия източник Круз е споделил с по-широкия си кръг, че е готов да бъде запознат с подходяща жена. "В идеалния случай би искал да бъде с жена от британското висше общество, но за него това не е толкова лесно за организиране, колкото би било с жена от филмовата индустрия."

Като възможни партньорки за голямата звезда източникът посочва Деми Мур, Анджелина Джоли и Дженифър Лопес.

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