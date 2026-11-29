Актрисата, която навърши 50 г., има два провалени брака зад гърба си, но днес е щастлива със съпруг номер 3

1959 Снимки: Getty images

Изминали са повече от две десетилетия, откакто пробивът на актрисата Ана Фарис във филма "Страшен филм" оставя публиката с желание за още. Оттогава насам нейната богата филмова кариера опровергава стереотипите за жените в комедията, като веднъж завинаги разбива схващането, че красивите жени не могат да бъдат забавни или да се смеят над себе си.

"Когато си в света на комедията, постоянно се налага да се излагаш и да изглеждаш глупаво", споделя Фарис. "Това е единственият начин да правиш комедия - с искреност. Това ми донесе освобождаване в собствената ми идентичност като жена."

Въпреки славата си, Фарис излъчва естественост, която я прави лесна за приемане и близка до хората. Част от комедийния ѝ чар произтича от факта, че тя не се вълнува от общоприетите представи за женствеността. И все пак, е безспорно красива. Във филми като "Горещо маце" и "Флиртология" нейният сексапил е умишлено противопоставен на шеговития ѝ, самоироничен хумор. Нейните карикатурни образи на "фатални блондинки" и момичета от студентски сестринства осмиват унизителните стереотипи и етикети, лепвани на жените. С една дума - това е сатира.

Но не всичко в живота й има поводи за усмивки. Дори напротив, в личните си отношения тя претърпява доста спадове и разочарования. Наред с това се отдава и на алкохола. Ана Фарис открива силна връзка между "пиенето и депресията", докато се стреми към трезвеност, след като осъзнава, че трябва да направи крачка назад. В разговор с Челси Хандлър в епизода на подкаста "Dear Chelsea", звездата от поредицата "Страшен филм" говори откровено за пътя си към трезвеността и за това как е започнала повече да цени моментите, в които хората я разпознават. "Започнах наистина да забелязвам и оценявам, че когато хората ме разпознаят, те обикновено се усмихват, сещайки се за някоя адски глупава постъпка, която съм направила на екрана", споделя Фарис. "Започнах наистина да обръщам внимание на това и да го възприемам."

Звездата е напълно убедена, че съществува връзка, и че това е "един от многото дарове", които трезвеността ѝ е донесла. "Оказва се, че има връзка между пиенето и депресията - поне при мен със сигурност", добавя Фарис. "Наложи се да направя крачка назад, за да спра да си вредя сама."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Ана Фарис и Гоустфейс посещават "Емпайър Стейт Билдинг“ на 2 юни 2026 г. в град Ню Йорк. Снимки: Getty images

Актрисата също така признава, че е преминала през трудности, свързани с психичното здраве, към края на участието си в сериала "Мама", тъй като имала усещането, че кариерата ѝ "отива към своя залез". Това я подтиква да напусне продукцията през 2020 г., един сезон преди финала на хитовия сериал на CBS. "Като погледна назад, мисля, че бях доста депресирана - нещо като депресия, свързана с перименопаузата, без самата аз да го осъзнавам", казва Фарис. "Чувствах се някак отчуждена от този град и от кариерата си, и се чудех дали имам достатъчно пари, за да се пенсионирам."

Тя засяга причините за напускането си, докато участва в промоционални събития за "Страшен филм 6". В подкаста "Happy Sad Confused" споделя, че продължителната работа по сериала "Мама" в крайна сметка я е разклатила. "Мисля, че заради интензивността, към края започнах да губя фокус", отбелязва тогава Фарис. "Никога преди не бях задържала работа, освен като сервитьорка, за повече от три месеца. Беше сложен период. Винаги се колебая дали наистина да се задълбоча в опита си от "Мама", защото седем години са огромен отрязък от време. И то изпълнен с всичко, което един такъв седемгодишен период може да предложи. А и става въпрос за участие в един интензивен, невероятен проект."

Актрисите Ана Фарис (вляво) и Алисън Джени от телевизионния сериал на CBS "Мама“ присъстват на 35-ия годишен фестивал „PaleyFest Los Angeles“, организиран от "The Paley Center for Media“ в театър „Долби“ на 24 март 2018 г. в Холивуд, Калифорния Снимки: Getty images

Ана Фарис е изключително продуктивна актриса в Холивуд. Тя става известна с ролята си на Синди Кембъл във филмовата поредица "Страшен филм". Участва и с малка роля в хитовия ситком "Приятели" в ролята на Ерика, жената, която дава на Моника и Чандлър да осиновят децата ѝ. Но освен с професионалните си изяви, Ана често попада под светлините на прожекторите и заради личния си живот. През годините е имала немалко връзки, освен това е била омъжена три пъти.

В подкаст Фарис споделя, че в двата ѝ неуспешни брака е съществувало известно съревнование, което е създавало напрежение. В момента актрисата е щастливо омъжена за оператора Майкъл Барет. Преди това, в периода 2004-2008 г., е съпруга на актьора Бен Индра. След раздялата си с него, Ана сключва брак с актьора Крис Прат.

Ева Лонгория, Еухенио Дербез и Ана Фарис присъстват на премиерата на "Зад борда“ на Lionsgate и Pantelion Film в Regency Village Theatre на 30 април 2018 г. в Уестууд, Калифорния Снимки: Getty images

Ана Фарис се запознава с Бен Индра на снимачната площадка на филма "Lover"s Lane". Преди да сключат брак през 2004 г., той ѝ предлага цели два пъти. През 2007 г. обаче връзката им преминава през труден период, а година по-късно двамата се развеждат. В автобиографията си "Unqualified" блондинката признава, че е изпитвала силни чувства към Крис Прат - причината, поради която напуска Бен. По това време тригодишният ѝ брак вече не върви, но тогава тя не е напълно честна пред себе си относно чувствата си към Крис. "Разбира се, мога да твърдя, че не съм чукала Крис, преди да напусна Бен, но какво толкова има за празнуване тук? Това не ме прави героиня. В крайна сметка, аз исках. И то много. И очевидно изпитвах чувства към него, дори и да не бях напълно честна пред себе си какви точно са те", пише тя.

Ана Фарис (в средата) позира със "Зайчета" по време на премиерата на филма "Флиртология“ на 6 октомври 2008 г. в Париж, Франция. Снимки: Getty images

През 2007 г. Ана се запознава с Прат на снимачната площадка на филма "Take Me Home Tonight". Тя е омъжена, а той има авантюри с други актриси. В автобиографията си Фарис разкрива, че е изпитвала ревност заради нарастващата близост на Крис с въпросните актриси. Тя обаче осъзнава истинските си чувства към него една вечер, докато прекарва време с колегите си в апартамента на Крис. Ана споделя това с приятел, който я съветва да действа "незабавно и решително", и да сложи край на брака си с Бен.

Бен Индер и Ана Фарис пристигат на партито преди наградите "Оскар“, организирано от The Weinstein Co. в "Пасифик Дизайн Сентър“ на 4 март 2006 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Снимки: Getty images

Следвайки съвета му, Ана прекратява връзката си с Бен по телефона. Въпреки че той се опитва да спаси отношенията им, твърдейки, че тя просто е уморена, актрисата остава непреклонна: "Не, напускам те". Малко след това отива при Крис и открито му признава любовта си. "Отидох на снимачната площадка и казах: "Хей, хора! Току-що напуснах мъжа си". Съвсем скоро вече чуках на вратата на Крис с думите: "Здрасти, готова съм за секс". През 2009 г. Крис и Ана сключват брак тайно. Три години по-късно, през 2012 г., се ражда първото им дете - син на име Джак. Привидно щастливият им брак обаче приключва през 2017 г., когато двамата обявяват раздялата си. По това време Прат пише в профила си във Facebook: "Все още изпитваме любов един към друг, винаги ще ценим времето, прекарано заедно, и продължаваме да изпитваме дълбоко уважение един към друг." Днес той е щастливо женен за Катрин Шварценегер - една от дъщерите на Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър, с която има още три деца.

Актрисата Ана Фарис, Джак Прат и актьорът Крис Прат на церемонията по поставянето на звездата на Крис Прат на Алеята на славата, 21 април 2017 г. в Холивуд, Калифорния. Снимки: Getty images

В разговор с Челси Хандлър в подкаста ѝ "Dear Chelsea" през 2022 г., Ана споделя подробности за живота си след провала на браковете си. Тя се нарича "ветеран в разводите", тъй като е преминала през тях два пъти. Актрисата отбелязва, че раздялата с Бен ѝ е повлияла изключително тежко и се е превърнала в напълно различен човек - такъв, когото самата тя не е могла да разпознае. Ана добавя, че през този период се е чувствала свободна и освободена, но дълбоко в себе си е изпитвала несигурност. "Може да се каже, че съм ветеран в разводите, защото съм се развеждала два пъти. Първият път беше много тежък. Превърнах се в човек, когото не разпознавах. Винаги съм била от хората, които държат хладилника си пълен и често организират вечери за приятели. Това беше времето, когато все още имах приятели. Нямаше на кого да пиша или да се обадя, за да попитам: "Хей, мога ли да направ това?". Изпитвах ужас, че може би не съм добра любовница. Особено когато бях по-млада, се притеснявах изключително много от тялото си. Не исках никой да го вижда. Но същевременно балансирах на ръба - отчаяно исках да бъда желана."

Фарис се запознава с настоящия си съпруг Майкъл Барет на снимачната площадка на филма "Зад борда" , като през 2019 г. двамата сключват брак. В интервю за списание People през 2022 г. актрисата споделя, че този брак е коренно различен от предишния ѝ. Тя допълва, че най-хубавото в брака ѝ с Майкъл Барет е усещането за сигурност. "Още от самото начало разбрахме, че не искаме да сме разделени - нещо, което на много хора в този бранш им се налага да правят. Затова поставихме като основен приоритет да бъдем заедно, което за мен е нещо ново. В предишните си бракове обикновено прекарвахме много време разделени. И мисля, че усещането за постоянна сигурност и спокойствие сега... наистина ценя това, ценя тази зрялост."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.