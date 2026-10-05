През февруари полицията претърси имението "Марш Фарм" в Норфолк, след като го арестува по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

989 Снимка: БТА/АР

Британските съдебни власти съобщиха, че в четвъртък ще се проведе съдебно заседание, след като Андрю Маунтбатън-Уиндзор - брат на крал Чарлз - поиска съдия да провери законосъобразността на заповедите за обиск, предшествали ареста му през февруари.

Маунтбатън-Уиндзор беше арестуван по подозрение в изнасяне на правителствени документи към покойния извършител на сексуални престъпления Джефри Епстийн, докато е заемал поста специален представител по въпросите на търговията в периода 2001-2011 г.

Британската полиция на Thames ​Valley⁠ потвърди, че участва в съдебно производство във връзка с издаването на заповеди. Съдът заяви, че заседанието ще се проведе при закрити врати.

През февруари полицията претърси имението на Андрю - "Марш Фарм" в Норфолк, след като го арестува по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Преди това бяха публикувани материали, според които Андрю е споделил поверителна информация с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Бившият херцог на Йорк е поискал от съдия да прецени дали решението на полицията на Thames ​Valley⁠ да претърси бившата му резиденция "Роял Лодж" в Уиндзор и дома му в имението "Сандрингам" е било законосъобразно.

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Говорител заяви: "Докато разследването ни за злоупотреба със служебно положение продължава, ние участваме в съдебни процедури във връзка със заповеди, получени по-рано от Централния наказателен съд. Тъй като тези съдебни процедури са в ход, би било неуместно да коментираме повече."

В рамките на процедура при строга конфиденциалност съдия Хилиард ще разгледа искане поне част от подробностите по проверката да останат поверителни.

Вестниците публикуваха снимка от задържането на Андрю Маунтбатън-Уиндзор Снимка: АР/БТА

Това би било първият случай от близо 400 години насам - след процеса срещу Чарлз I през 1649 г. - в който член на кралското семейство оспорва законосъобразността на наказателно производство. Арестът - извършен на 66-ия рожден ден на Андрю - беше първият арест на член на британското кралско семейство от повече от 350 години насам и може би най-необичайният в съвременната история.

В 8:00 ч. сутринта полицията навлиза с цивилни автомобили в имението Сандрингам в Норфолк, където кралската особа живее от две седмици. Бившият принц е отведен в полицейския участък в Ейлшам - на около 40 мили разстояние - и разпитан след официално предупреждение за правата му, докато служители в цивилно облекло претърсват имота.

По същото време полицията на Thames ​Valley⁠ предприема действия в "Роял Лодж" - имението в Уиндзорския парк, което Андрю нарича свой дом в продължение на 22 години. Той е принуден да напусне по-рано същия месец след засиления обществен интерес към връзките му с Епстийн.

Публикувани са и няколко снимки на Андрю, яздещ кон, усмихнат и махащ за поздрав на хората - действия, предизвикали гняв както сред британската общественост, така и, според слуховете, у брат му крал Чарлз, който се смята, че впоследствие го е изгонил от имота. От Фърги също е изискано да напусне "Роял Лодж" заедно с Маунтбатън-Уиндзор след 18 години пребиваване там.

Смята се, че тя е прекарала голяма част от времето си, криейки се из Европа, откакто двамата са били лишени от кралските си титли миналия октомври на фона на бурната обществена реакция заради връзките на Андрю с Епстийн.

Андрю е освободен, докато разследването срещу него продължава, 11 часа след ареста си. Докато го извозват от полицейския участък, папараци заснемат станалата печално известна снимка на свлякъл се на седалката Андрю, опитващ се да се крие от чакащите камери.

Претърсването в Сандрингам приключва в деня на освобождаването му, но в Уиндзор продължава и през следващата седмица. Заповедите за тези претърсвания са поискани от полицията на Thames ​Valley⁠ и издадени от съда "Олд Бейли".

Андрю изпълнява длъжността специален представител на Обединеното кралство за международната търговия и инвестициите от 2001 до 2011 г., когато се оттегля заради скандала около приятелството си с Епстийн.

Арестът му последва разкриването на имейли - част от досиетата по случая "Епстийн", - които предполагаха, че Андрю може да е споделял поверителна информация за служебната си дейност с финансиста.

Твърди се, че Андрю е препращал на педофила доклади за посещенията си в Сингапур, Китай, Хонконг и Виетнам, както и че е споделил информационна бележка относно възможностите за инвестиции в афганистанската провинция Хелманд. През май стана ясно, че разследващите случая на Андрю може да разгледат твърдения за сексуално неправомерно поведение като част от проверката за евентуални престъпления.

Известно е, че правният екип на Андрю се опитва да докаже незаконосъобразността на тези претърсвания, като съдия от Висшия съд наскоро е уважил искане, подадено по-рано тази година. Съдебният контрол на практика представлява процедура за обжалване. При него съдия проверява законосъобразността на решение или действие на държавен орган.

Подробностите относно иска на Андрю - или начина, по който полицията на Thames ​Valley⁠ и съдът "Олд Бейли" може да са действали незаконосъобразно - остават неясни. Той категорично отрича да е извършил каквото и да е нарушение.

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