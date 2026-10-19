"Трудното е, че повечето от децата й няма да тръгнат с нея", разкрива запознат източник

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Анджелина Джоли скоро ще остане сама, след като децата й поемат по собствен път, твърди RadarOnline.com. Според източници това й причинява силна болка. След продажбата на луксозния си дом в Лос Анджелис носителката на "Оскар" е нетърпелива да се премести в чужбина, но шестте й деца няма да я последват.

"Трудното е, че повечето от децата й няма да тръгнат с нея", разкрива запознат източник. По негови думи биологичните й деца от бившия й съпруг Брад Пит, дъщеря й Шайло, на 20 години, и 18-годишните близнаци Нокс и Вивиан, искат да останат в Лос Анджелис.

Осиновените й деца, синовете Мадокс, на 25 години, и Пакс, на 22 години, както и дъщеря й Захара, на 21 години, предпочитат да живеят на Източното крайбрежие, допълва източникът.

"Анджелина е щастлива, че изграждат собствен живот, и, разбира се, ще се връща в САЩ, за да ги посещава", казва той. "Но това все пак ще бъде огромна промяна. Тя преживява всичко много емоционално."

Според вътрешен източник 51-годишната актриса е продала имението си в Лос Анджелис за 24,75 милиона долара и отдавна планира да се установи в Европа.

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"Анжи е решена да създаде свой дом в Европа и да снима филми там", твърди източникът. "Хората в Англия и Франция я обичат и ходят да гледат филмите й."

Освен че преживява тежко раздялата с децата си, звездата от "Господарка на злото" продължава да води съдебна битка с 62-годишния Пит. Спорът е свързан с продажбата на нейния дял от френската им винарна на основателя на Stoli Group, Юрий Шефлер.

"Делото трябва да започне през февруари", посочва източникът. "Междувременно Брад много настойчиво изисква различни документи. Цялата ситуация продължава да й носи огромен стрес."

Тъй като Пит и адвокатският му екип действат настъпателно, звездата изпада в сериозна паника заради все по-вероятния сценарий да се наложи да му плати милиони, твърди източникът.

"Без съмнение финансовият залог е огромен", добавя той. "Ако Анджелина загуби, това наистина може да я съсипе."

Анджелина Джоли с децата си Снимка: Getty Images/Guliver Photos

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.