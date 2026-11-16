57-годишната нидерландска красавица се завърна на корицата на германското издание на Vogue след години далеч от публичното пространство

1842 Снимка: Getty Images

Карен Мълдър, една от най-известните манекенки през 90-те години и първите ангели на Victoria's Secret, отново привлече вниманието на модния свят. 57-годишната нидерландска красавица се завърна на корицата на германското издание на Vogue след години далеч от публичното пространство.

Мълдър беше сред най-търсените модели в разгара на кариерата си. Тя е украсявала кориците на над 700 списания и е работила с някои от най-престижните модни къщи в света, сред които Dior, Chanel и Yves Saint Laurent. През 90-те е била сред най-високоплатените манекенки, като според публикации е получавала около 10 000 долара на ден. Заради излъчването си получава и прозвището "Блондинката с класа".

През 2000 г. тя се оттегля от моделството, за да се насочи към други занимания в развлекателната индустрия, включително музиката. Година по-късно прави телевизионна поява, по време на която отправя обвинения за сексуално насилие и злоупотреби в модния бранш. Предаването така и не е излъчено, а малко след това моделът е приет в психиатрична клиника в Париж и за дълго изчезва от публичния живот.

Сега Мълдър отново говори открито за кариерата си и преживяното в интервю. По време на разговора моделът си спомня как започва пътят й към световната слава, след като печели конкурс за модели в Нидерландия още като тийнейджърка.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Отне ми няколко години", разказва тя за времето, необходимо, за да се превърне в международно разпознаваемо име.

За златната епоха на модата през 90-те години манекенката говори с носталгия. По думите й тогавашният ритъм бил изключително динамичен, но и забавен.

"Беше забавно, всичко се случваше бързо. Тичахме от едно ревю на друго, а прическите и гримът се правеха за кратко време. Аз сама си правех грима", разказва Мълдър.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата й е появата на подиума през 1998 г., когато заедно с Тайра Банкс се превръща в едно от първите лица на проекта Victoria's Secret Angels.

Мълдър разкрива, че именно тя е предложила идеята за ангелите на марката. "Всъщност идеята беше моя. Мислех си за "Ангелите на Чарли" и казах на Ед Разек: "Защо не направите ангели на Victoria's Secret? След това те го осъществиха", спомня си тя.

През септември появата й на корицата на Vogue Germany отбеляза дългоочакваното й завръщане в модния свят.

"Това, което се случи, си остава в миналото. Искам да продължа напред. Не искам да изпитвам лоши чувства към неща или хора. Много съм щастлива, че се върнах. Всички са толкова мили", споделя супермоделът.

Завръщането й идва на фона на болезнени спомени от началото на 2000-та. През 2001 г., когато е на 32 години, Мълдър участва във френско телевизионно предаване, в което отправя обвинения за злоупотреби в модната индустрия. Тя подава сигнали и пред полицията във Франция. Малко след това е настанена в психиатрично заведение в Париж. След изписването си няколко месеца по-късно заявява пред полицията, че е измислила обвиненията.

В интервюто си за септемврийския брой на Vogue Germany обаче Мълдър твърди, че е била принудена да се откаже от думите си. "Бях принудена да кажа, че съм измислила всичко", заявява тя.

Моделът допълва, че е вярвала, че известността й ще накара хората да й повярват.

"Всичко, което исках, беше тези ужасни неща да спрат, мъжете да престанат да мислят, че могат да правят каквото си поискат", казва тя.

През октомври 2026 г. Карен Мълдър отново се появи на събитие на Victoria's Secret, като присъства на модното шоу на марката в Лос Анджелис. Тя впечатли с черна сатенена рокля, елегантно сако, прозрачни ръкавици и бляскаво колие.

Малко преди това супермоделът се включи и в традиционното парти за Хелоуин на Хайди Клум в Ню Йорк, където се преобрази в образа на легендарния дизайнер Карл Лагерфелд.

Карен Мълдър в образа на легендарния дизайнер Карл Лагерфелд Снимка: Getty Images

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.