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DARA направи крачка към една от най-престижните музикални сцени в света. Песента й Bangaranga беше подадена за разглеждане в четири категории на наградите "Грами" за 2027 г., но не намери място сред окончателните номинирани.

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Обявяват номинациите за "Грами“, DARA е сред претендентите
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DARA и Bangaranga бяха заявени за участие в категориите "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро солово поп изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител". След гласуването на членовете на американската звукозаписна академия обаче българската изпълнителка остана извън номинациите и в четирите категории.

Кандидатурата на певицата е резултат от инициатива на професионален член на Recording Academy, който се свързва с екипа й. Подаването на песен за разглеждане е първата стъпка в процедурата за участие в наградите. Окончателният избор се прави чрез гласуване от членовете на академията.

В категориите, за които беше заявена Bangaranga, тази година се състезават имена като Бруно Марс и Тейлър Суифт. Сред най-големите звезди в тазгодишния списък с номинации е испанската изпълнителка Росалия, която получава девет номинации. Пред нея е единствено британската певица Рей с 11.

Росалия е номинирана в три от четирите категории, в които кандидатства DARA. Съвместната й песен с Björk и Yves Tumor - Berghain, ще се бори за отличията за "Запис на годината" и "Песен на годината", а Sauvignon Blanc е сред претендентите за "Най-добро солово поп изпълнение".

Церемонията по връчването на наградите "Грами" ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

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