След гласуването на членовете на американската звукозаписна академия българската изпълнителка остана извън номинациите в четири категории

3416 Снимка: Милена Стойкова/БТА

DARA направи крачка към една от най-престижните музикални сцени в света. Песента й Bangaranga беше подадена за разглеждане в четири категории на наградите "Грами" за 2027 г., но не намери място сред окончателните номинирани.

DARA и Bangaranga бяха заявени за участие в категориите "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро солово поп изпълнение" и "Най-добър нов изпълнител". След гласуването на членовете на американската звукозаписна академия обаче българската изпълнителка остана извън номинациите и в четирите категории.

Кандидатурата на певицата е резултат от инициатива на професионален член на Recording Academy, който се свързва с екипа й. Подаването на песен за разглеждане е първата стъпка в процедурата за участие в наградите. Окончателният избор се прави чрез гласуване от членовете на академията.

В категориите, за които беше заявена Bangaranga, тази година се състезават имена като Бруно Марс и Тейлър Суифт. Сред най-големите звезди в тазгодишния списък с номинации е испанската изпълнителка Росалия, която получава девет номинации. Пред нея е единствено британската певица Рей с 11.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Росалия е номинирана в три от четирите категории, в които кандидатства DARA. Съвместната й песен с Björk и Yves Tumor - Berghain, ще се бори за отличията за "Запис на годината" и "Песен на годината", а Sauvignon Blanc е сред претендентите за "Най-добро солово поп изпълнение".

Церемонията по връчването на наградите "Грами" ще се състои на 7 февруари 2027 г. в Лос Анджелис.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.