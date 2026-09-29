Двойката посрещна първото си дете след като моделката обяви бременността си през май

1395 Снимка: АР/БТА

Поздравления за Барбара Палвин и Дилън Спраус. Ангелът на Victoria's Secret съобщи в профила си в Instagram, че на 7 септември е родила първото си дете от актьора, момиченце. "Тази година приехме Деня на труда буквално", написа 32-годишната Палвин към снимка, на която тя, 34-годишният Спраус и новородената им дъщеря са облечени с фланелки на Los Angeles Dodgers.

През месец май двойката разкри, че очаква дете, след като моделът показа бременното си коремче на червения килим на филмовия фестивал в Кан. Два месеца по-късно Палвин и бившата звезда на Disney Channel обявиха пола на бебето в първия епизод на подкаста му "Wildmen", в който гостува и неговият приятел Брендън Кълъмбъс.

"Ще имаме момиченце и съм изключително развълнуван", сподели ентусиазирано Спраус през юли. "Всъщност нямам търпение да бъда баща на момиче... Наистина обожавам чаените партита." Съпругата му предположи, че появата на дъщеря ще го направи по-спокоен, а звездата от "The Suite Life of Zack and Cody" ще се тревожи единствено за родителството. Палвин разказа, че двамата все още обсъждат различни имена, но докато чакали появата на детето, го наричали "principessa", което на италиански означава "принцеса".

Моделът продължи да споделя в Instagram моменти от бременността си, включително селфита в колата и снимки от празненство за Четвърти юли. Палвин и Спроус са двойка от 2018 г., макар че се запознават година по-рано на парти. Звездата от "The Suite Life on Deck" предлага брак през септември 2022 г., но двамата изчакват до следващото лято, за да съобщят новината. През юли 2023 г. те сключват брак в родината на булката, Унгария.

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Година преди да разкрие бременността си, Палвин говори публично за трудностите си с ендометриозата и сподели още подробности в майската си корица за "L'Beauté". "Това ме направи по-осъзната и по-търпелива към самата мен", каза тя пред списанието. "Научих, че не бива да пренебрегваш сигналите на тялото си. Ако нещо не е наред, не го игнорирай. Това промени начина, по който се грижа за себе си, и ме накара да поставя здравето си много по-напред в приоритетите си."

В същото интервю тя похвали спокойствието и чувството за хумор, които партньорът ѝ е внесъл в живота ѝ. "Разбираме световете си, но у дома запазваме нещата съвсем нормални, което според мен е важно", обясни тя през май. "Най-хубавото е да имаш до себе си човек, който искрено те подкрепя, но същевременно те държи здраво стъпил на земята. Допълваме се."

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