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Томас Маркъл, баща на съпругата на британския принц Хари Меган Маркъл, е арестуван от американски федерални агенти в град Тампа, щата Флорида по обвинения, свързани със сексуално насилие над деца, съобщиха от Министерството на правосъдието на САЩ.

Съдебен спор

"Г-н Маркъл е обвинен в притежание на материали за сексуално насилие над деца, включително снимки, изобразяващи го с непълнолетни момичета", каза първият помощник-прокурор на САЩ Бил Есейли, който ръководи прокуратурата на САЩ в Лос Анджелис, цитиран от Си Ен Ен.

Твърди се, че 82-годишният мъж е пазел "сексуално откровени снимки на себе си с момичета в предпубертетна възраст в две складови помещения в района на Лос Анджелис, които е наемал в продължение на близо две десетилетия".

Агентите са иззели около 78 предмета, включително диапозитиви, филмови негативи и книги, съдържащи материали за предполагаемо сексуално насилие над деца, съобщиха от правосъдното министерство.

На две снимки е мъж, когото свидетел е идентифицирал като Томас Маркъл, с голо момиче в предпубертетна възраст. Друго изображение показва голо момиче в стая, която изглежда е част от верига мотели във Филипините, съобщиха федералните следователи.

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Очаква се Маркъл да се яви за първи път във федералния съд днес. Ако бъде признат за виновен, го грози максималната присъда от 20 години затвор.

Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че властите са "действали бързо", като са идентифицирали и локализирали материалите с откровено съдържание и са арестували Маркъл във Флорида.

"ФБР ще използва всеки един ресурс, с който разполага, за да защити невинни деца - всеки хищник, който се насочва към деца, няма да има никакво безопасно убежище в тази страна или където и да се опита да се скрие", заяви той.

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Наскоро Меган каза, че е "дълбоко разстроена" от твърденията за баща ѝ и разкри, че през 2018 г. до лондонската полиция е било изпратено писмо, съдържащо "обезпокоителни твърдения" по негов адрес.

Тя е американска гражданка и звезда от телевизионния сериал "Костюмари" (Suits). Омъжи се за Хари в замъка Уиндзор през 2018 г. Двамата имат две деца - принц Арчи и принцеса Лилибет.

Баща ѝ, който е бивш телевизионен режисьор по осветлението и оператор, не присъства на сватбата, което даде повод на британските медии да коментират, че са отчуждени. Меган каза, че е решила да се дистанцира от него, за да защити децата си.

Томас Маркъл до момента отрича всички обвинения. Той е живял в Мексико, преди да се премести във Филипините през 2025 г., а по-късно да се завърне в САЩ.

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