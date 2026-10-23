В четвъртък се появи информация, че Томас е разследван във връзка с изображения със сексуално насилие над деца

3568 Стопкадър: YouTube/itv

Бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл, по-рано тази година публично потвърди връзката си със своята значително по-млада медицинска сестра, преди тази седмица да се появят информации, че е разследван за изображения със сексуално насилие над деца. Това съобщи PageSix.

В интервю за Daily Mail през март 82-годишният Томас разкри, че има отношения с Рио Канедо, която тогава е била на 46 години. Двамата се запознали, докато той се възстановявал след операция по ампутация на крак във Филипините. Канедо работела в град Себу, където Томас и синът му се преместили през януари 2025 г.

"Никога не съм очаквал отново да открия радост и щастие на тази възраст. Толкова години се чувствах пренебрегнат и тъжен, но сега отново се наслаждавам на живота", заявява Томас пред изданието.

"Знам, че някои хора ще казват обидни неща, но не ми пука", добавя той, като признава значителната разлика във възрастта между него и Канедо. "Искам да говоря за това, защото никога не съм вярвал, че отново ще бъда щастлив. Искам хората да знаят, че никога не си прекалено стар, за да намериш спокойствие и любов."

"Хейтърите ще мразят", заключва той. "Но честно казано, изобщо не ми пука. Животът е, за да се живее."

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Томас коментира и че медицинското обслужване във Филипините е "прекрасно", като отбелязва: "Тук има млади медицински сестри."

В четвъртък се появи информация, че Томас е разследван във връзка с изображения със сексуално насилие над деца.

Според The Sun синът му е подал сигнал срещу баща си в полицията, след като в няколко кутии в дома на Томас в Себу открил "стотици, ако не и хиляди" материали от подобно естество. Твърди се, че изображенията били оставени в складови кутии, скрити сред семейни спомени, които 60-годишният му син открил, докато търсел телефон.

"Когато намерих този материал, бях ужасен и нямах друг избор, освен да съобщя за баща си", казал той за съдържанието, за което се твърди, че включвало изображения на момичета на възраст около 10-11 години, участващи в сексуални действия.

Братът на Меган Маркъл - Томас Маркъл-младши Снимка: Yahoo

Изданието посочва, че властите се подготвят да изземат предполагаемите доказателства.

Източник, близък до херцогинята на Съсекс, заявява пред медията: "Сега може би хората най-после ще разберат защо тя няма нищо общо с баща си от 2018 г."

Меган Маркъл с баща си Томас Маркъл Снимка: Скрийншот - DailyMail/Tim Stewart News Limited

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