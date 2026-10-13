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Бела Хадид отбеляза 30-ия си рожден ден със специално изработен за повода червен бански с персонализирани детайли.

Роди се звезда

От снимки в социалните мрежи се вижда, че върху горната част на бикините е изписано числото "30" в бяло, а отзад на долнището името на Бела е поставено над звезда. Тоалетът е създаден специално за нея от базирана в Лос Анджелис марка за бански.

Снимки на Бела Хадид ТУК

"Здравейте, казвам се Бела и съм на 30", написа моделът към кадрите, които сподели в Инстаграм. За завършек тя избра бежови каубойски ботуши, които са препратка към любовта й към конете и ездата.

За юбилейния уикенд Бела избра луксозен комплекс в планините Грейт Смоуки в Източен Тенеси. Там тя отпразнува личния си празник с група приятели, сред които Фани Бурдет-Донон, Рейчъл Райън Лейси и Ясмин Диба. Снимките от почивката показват компанията в различни моменти от празненството.

"Най-хубавият уикенд за нашето любимо момиче", написа по-късно Бурдет-Донон.

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