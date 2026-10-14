Той допълва, че се е чувствал толкова некомфортно, че е насрочил среща с продуцентите на еротичния трилър от 1993 г., за да им каже, че не може да заснеме последната от четирите любовни сцени във филма

13916 Снимка: Getty Images

Били Болдуин отново разпали конфликта си с бившата си колежка Шарън Стоун, като заяви, че е отказал да я целуне пред камерата, както разкрива RadarOnline.com.

63-годишният актьор също така заявява, че никога повече не иска да работи с бившата си колежка от "Сливър", като признава, че напрежението между двамата е направило всички на снимачната площадка нещастни.

Говорейки за съвместната си работа със 68-годишната Стоун в подкаста Lisa Guerrero Unleashed, той казва: "През първите няколко седмици се разбирахме доста добре. А след това тя не ми казваше нито здрасти, нито чао в продължение на следващите три месеца."

Болдуин допълва, че се е чувствал толкова некомфортно, че е насрочил среща с продуцентите на еротичния трилър от 1993 г., за да им каже, че не може да заснеме последната от четирите любовни сцени във филма.

След това се съгласил да изиграе сцената, но ги умолявал: "Не ме карайте да я целувам... Не мога да я целувам."

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На друго място в разговора той обвини Стоун за това, което нарече "лъжа" в мемоарите ѝ от 2021 г. The Beauty of Living Twice и по време на последвалото им промоционално турне.

По онова време Стоун твърди, че продуцентът Робърт Еванс я притиска да спи с Болдуин, за да подобри представянето му във филма. Актьорът обаче заявява, че и на него Еванс е отправил същото предложение.

"Той не говореше за това, че Шарън не може да играе", казва Болдуин, като определи екранното ѝ присъствие като "11 от 10". По думите му Еванс му е казал: "Постоянно получавам коментари, че между вас има невероятно напрежение. Знаем за какво става дума. Натрупало се е сексуално напрежение. Просто го направете и приключете с това."

Шарън Стоун и Уилям Болдуин във филма "Сливър" Снимка: IMDB

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