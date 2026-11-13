Билетите за вечерта, която ще включва сесия с въпроси и отговори, както и изпълнение на музика на живо, ще бъдат достъпни единствено за студенти, записани в момента в университета

243 Снимка: Getty Images

Били Джоел изненадващо обяви, че ще изнесе концерт, въпреки че лекарите са му казали, че вече не бива да се представя на сцена или дори да шофира, съобщава PageSix.

Легендарният 77-годишен музикант съобщи в понеделник чрез Instagram, че на 14 декември ще се появи във Флоридския атлантически университет за събитие, озаглавено Billy Joel for Billy Joel: An Evening of Questions & Answers...And a Little Music.

Билетите за вечерта, която ще включва сесия с въпроси и отговори, както и изпълнение на музика на живо, ще бъдат достъпни единствено за студенти, записани в момента в университета.

Това ще бъде първата му публична поява, откакто през септември разкри, че е претърпял мозъчна операция след поставена през 2025 г. диагноза нормотензивна хидроцефалия, известна като NPH. Според Cleveland Clinic при това състояние в черепа се натрупва гръбначно-мозъчна течност, която оказва натиск върху мозъка и нарушава неговата функция.

Миналия месец Джоел заяви пред Hollywood Reporter, че има желание да продължи с концертите, но лекарите му не са го посъветвали да го прави.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Трябва да премина през поредица от изследвания, преди да разбера", каза той пред изданието.

Музикантът обясни, че лекарите му се тревожат от съчетанието между много силния звук, осветлението, напрежението и необходимата енергия по време на сценичните му изяви.

"Неврологът ми каза, че всеки път, когато правиш концерт, е все едно получаваш сътресение", сподели той.

Джоел допълни, че няма право да шофира. Това е и една от причините да реши да продаде на търг ценната си колекция от мотоциклети, която включва повече от 70 машини.

"Имам състояние, наречено хидроцефалия, което прави шофирането малко несигурно", каза той. "Затова осъзнах, че е време да ги предам на някой друг."

Въпреки това изпълнителят на Piano Man демонстрира борбен дух по отношение на здравето си.

"Няма да ходя никъде. Тук съм. Все още съм тук", подчерта той през септември в предаването SiriusXM's The Billy Joel Channel.

Той призна още, че първоначално не е желаел да се подложи на операция, но е взел това решение, след като прочел, че процедурата може да подобри равновесието и паметта му.

"Знаете, не искам да си изгубя ума си", отбеляза той. "Трудно е да се разбере кое се дължи на възрастта и кое на състоянието, затова се съгласих да ми поставят шънт. Опериха ме и имплантираха шънт в мозъка ми, а това действително подобри нещата."

Джоел отново обясни и защо лекарите са му препоръчали да прекрати концертните си изяви.

"Това увреждаше нервите в мозъка ми и колкото повече концерти изнасях, толкова повече мозъчни клетки можех да загубя", каза той. "Осъзнах, че това означава, че засега не бива да го правя. Трябва да се подобря."

През май 2025 г. носителят на "Грами" отмени всички планирани концерти от турнето си, след като беше диагностициран с NPH.

"Това състояние се влоши вследствие на последните концертни участия и доведе до проблеми със слуха, зрението и равновесието", обяви той тогава в публикация в Instagram.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.