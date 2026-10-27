Разказът ѝ е включен в доклад на демократите от Съдебната комисия на Камарата на представителите на САЩ

4392 Снимка: БТА/АР

Бившата участничка в конкурса "Мис Швейцария" Беатрис Койл твърди, че Доналд Тръмп я е изнасилил в хотел "Плаза" в Ню Йорк през ноември 1993 г. Разказът ѝ е включен в доклад на демократите от Съдебната комисия на Камарата на представителите на САЩ, който разглежда предполагаемите връзки на американския президент с покойния финансист Джефри Епстийн.

Според документа Койл е била на 24 години и е работила като модел и специалист във финансовия сектор. Тя участвала в конкурс за красота, чиито събития се провеждали в Атлантик Сити и Ню Йорк.

По време на обяд за медиите в хотел "Плаза", който тогава бил собственост на Тръмп, той се приближил до нея и ѝ обещал помощ за получаване на виза и приемане в Нюйоркския университет. Малко след това и Епстийн разговарял с нея, като ѝ предложил съдействие и я поканил на парти в имението на Тръмп "Мар-а-Лаго" във Флорида.

По-късно същия ден представител на Тръмп поканил Беатрис в апартамент на горен етаж в хотела. Според разказа ѝ тя приела, надявайки се срещата да помогне за кариерата и образованието ѝ. Там обаче, твърди тя, Тръмп я нападнал сексуално. По думите ѝ той я хванал отзад, разкъсал роклята ѝ и ѝ причинил кървене и синини. Койл описва случилото се като "брутално".

Според доклада след нападението Тръмп отново обещал да ѝ помогне с визата и кандидатстването в университета, но поискал тя да запази мълчание. По-късно Беатрис Койл се върнала в Швейцария и отказала да участва в друг конкурс, спонсориран от Тръмп. Тя твърди, че няколко месеца след случилото се той ѝ се обадил и отново предложил помощ, но този път тя отказала.

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Докладът включва и други случаи, които според авторите му заслужават допълнително разглеждане, сред които съдебен иск за сексуално посегателство, подаден от Джил Харт срещу Тръмп през 1997 г. Документът прави паралели и със свидетелства на жени, заявили, че Епстийн използвал обещания за образование и професионално развитие, за да привлича и контролира свои жертви.

Белият дом категорично отхвърли обвиненията на Кьол. Говорителката Лорен Бис определи доклада като политически мотивирана атака от страна на демократите и заяви пред списание People, че твърденията са неверни. Тя повтори и позицията на администрацията, че Тръмп е прекратил отношенията си с Епстийн, след като го е изгонил от "Мар-а-Лаго".

Тръмп е изправен и пред други обвинения в сексуално насилие. Сред най-известните е това на писателката Е. Джийн Карол, която твърди, че той я е изнасилил в Ню Йорк през 90-те години. През май 2023 г. гражданско жури призна Тръмп за отговорен за сексуално посегателство срещу Карол и за клевета и му присъди обезщетение от 5 милиона долара. През 2024 г. друго жури присъди на писателката още 83,3 милиона долара по дело за клевета, свързано с публичните изявления на Тръмп за нея.

Твърденията на Беатрис Койл са отделен случай и не са установени по съдебен път. Докладът представя нейния разказ и други свидетелства, докато Белият дом отрича обвиненията и оспорва мотивите на авторите му.

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