Службите за спешна помощ са били извикани в 2:20 ч. в неделя сутринта в къщата ѝ в Дерсингъм, на малко повече от 1,6 км от Сандрингам Хаус

3649 Източник: Официален Инстаграм профил (@london_ukstreetnews)

Бившата лична лекарка на кралица Камила е била намерена мъртва в дома си в Дерсингъм, а съпругът ѝ е обвинен в убийството ѝ. Хана Кейн, известна в професионалните среди като д-р Хана Тери, е била общопрактикуващ лекар, която е работила с кралското семейство и е лекувала Камила.

45-годишният Марк Кейн, нейният съпруг, е обвинен в убийството.

Службите за спешна помощ са били извикани в 2:20 ч. в неделя сутринта в къщата ѝ в Дерсингъм, на малко повече от 1,6 км от имението Сандрингам. Според местни медии се предполага, че в момента на смъртта ѝ в къщата са се намирали и други деца. Приятелите на децата на Хана е трябвало да бъдат върнати при семействата си, след като полицията е отцепила имота.

Източници са споделили пред The Sun, че крал Чарлз и кралица Камила са били информирани за случилото се.

В съобщение на уебсайта на Медицинския център "Гримстън", където д-р Тери е посочена като член на екипа, се посочва, че центърът е "временно затворен поради изключително тежки обстоятелства, засягащи нашия екип".

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Майкъл Девани от Кралската прокуратура (CPS) заявява: "CPS взе решение да повдигне обвинение срещу Марк Кейн за убийството на Хана Кейн след полицейско разследване на инцидент в дома ѝ в Дерсингъм. Работихме в тясно сътрудничество с полицията в Норфолк по време на разследването. В този момент мислите ни са със семейството на Хана Кейн."

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.