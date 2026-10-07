Бившата лична лекарка на кралица Камила е била убита, съпругът ѝ е обвинен
Службите за спешна помощ са били извикани в 2:20 ч. в неделя сутринта в къщата ѝ в Дерсингъм, на малко повече от 1,6 км от Сандрингам Хаус
Бившата лична лекарка на кралица Камила е била намерена мъртва в дома си в Дерсингъм, а съпругът ѝ е обвинен в убийството ѝ. Хана Кейн, известна в професионалните среди като д-р Хана Тери, е била общопрактикуващ лекар, която е работила с кралското семейство и е лекувала Камила.
In memoriam
45-годишният Марк Кейн, нейният съпруг, е обвинен в убийството.
Службите за спешна помощ са били извикани в 2:20 ч. в неделя сутринта в къщата ѝ в Дерсингъм, на малко повече от 1,6 км от имението Сандрингам. Според местни медии се предполага, че в момента на смъртта ѝ в къщата са се намирали и други деца. Приятелите на децата на Хана е трябвало да бъдат върнати при семействата си, след като полицията е отцепила имота.
Източници са споделили пред The Sun, че крал Чарлз и кралица Камила са били информирани за случилото се.
В съобщение на уебсайта на Медицинския център "Гримстън", където д-р Тери е посочена като член на екипа, се посочва, че центърът е "временно затворен поради изключително тежки обстоятелства, засягащи нашия екип".
Майкъл Девани от Кралската прокуратура (CPS) заявява: "CPS взе решение да повдигне обвинение срещу Марк Кейн за убийството на Хана Кейн след полицейско разследване на инцидент в дома ѝ в Дерсингъм. Работихме в тясно сътрудничество с полицията в Норфолк по време на разследването. В този момент мислите ни са със семейството на Хана Кейн."