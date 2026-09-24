Хейдън Панетиер почина вследствие на употреба на наркотици на 36-годишна възраст, като е имала предишни случаи на свръхдоза, се посочва в нов доклад

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Според нова информация Хейдън Панетиер е била освободена от център за рехабилитация от наркотична зависимост само седмици преди смъртта си вследствие на свръхдоза.

Бовшата половинка на Владимир Кличко и майка на дъщеря им Кая почина на 36-годишна възраст на 16 август в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. По времето, когато е констатирана смъртта ѝ, на мястото присъстват както приятелят ѝ Брайън Хикърсън (с когото имат връзка с прекъсвания), така и брат му Зак.

След като бе потвърдено, че Панетиер е починала в резултат на "токсичното въздействие" на множество наркотични вещества - включително фентанил - доклад на съдебния лекар на окръг Грийнвил хвърли допълнителна светлина върху последните ѝ седмици.

Според доклада, получен от Page Six, един от двамата братя Хикърсън заявява, че Панетиер "е била в център за рехабилитация от наркотична зависимост в Малибу, Калифорния, допреди няколко седмици". Един от братята също така твърди, че Панетиер е имала "дълга история на злоупотреба с наркотици, алкохол и райски газ" и че на него "му се е налагало и преди да прилага "Наркан" (Narcan) на починалата".

Същият брат е казал, че "не е сигурен дали Хейдън е употребявала дрога през последните два дни, тъй като тя много добре е умеела да ги крие". "Наркан" е лекарство, което бързо неутрализира ефекта от свръхдоза опиоиди, а докладът разкрива, че след свръхдозата Брайън е приложил на звездата две дози от препарата.

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Това се случва на фона на разкритието в доклада на нови, потресаващи подробности за смъртта ѝ вследствие на свръхдоза наркотици. Съдебният лекар на окръг Грийнвил подробно описа как на маса близо до тялото ѝ са били открити пресовани таблетки, съдържащи фентанил.

Според доклада, получен първоначално от TMZ, Панетиер е била открита в седнало положение на разтегателен диван, с кръстосани крака и лице, обърнато надолу. Кожата ѝ е придобила "тъмнолилав" цвят, докато братята са се опитвали безуспешно да я събудят.

В доклада се посочва, че представител на службата на съдебния лекар се е отзовал на сигнал в имот под наем (чрез Airbnb) в Грийнвил, където актрисата е отсядала заедно с братята. Един от тях разказва, че е видял Хейдън да се гримира в 10:30 ч. сутринта в деня на смъртта ѝ.

Той споделя, че след това се е върнал в леглото и по-късно е бил събуден от почукване на вратата. Мигове по-късно братята откриват Панетиер в безсъзнание и без реакция.

Беше разпитан и бащата на актрисата - Скип, който съобщил на разследващите, че Хейдън е планирала да отпразнува 37-ия си рожден ден на 21 август в Грийнвил, преди да отлети за Украйна, за да види дъщеря си.

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