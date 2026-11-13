С дългогодишната си партньорка Даяна Тейлър си казаха "да" на скромна частна церемония в тесен семеен кръг

1975 Снимка: Getty Images

Бившият кмет на Ню Йорк и милиардер Майкъл Блумбърг сключи брак с дългогодишната си партньорка Даяна Тейлър след повече от 25 години съвместен живот. Двамата си казаха "да" на скромна частна церемония в тесен семеен кръг.

84-годишният Блумбърг и 71-годишната Тейлър разменили брачните си обети в началото на седмицата в дома си в нюйоркския квартал "Ъпър Ийст Сайд". Сред присъстващите били най-близките им роднини, включително дъщерите на милиардера Ема и Джорджина. Новината бе потвърдена от негов говорител в официално изявление, цитирано от New York Post.

Историята на двойката започва преди 26 години благодарение на случайно съвпадение. Двамата се запознали, след като били настанени един до друг по време на среща на Гражданската бюджетна комисия, докато Блумбърг се подготвял за първата си кандидатура за кмет на Ню Йорк.

Блумбърг ръководи Ню Йорк в продължение на три последователни мандата. През 2020 г. той направи неуспешен опит да спечели номинацията на Демократическата партия за президент на САЩ.

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Преди връзката си с Тейлър милиардерът е бил женен за Сюзан Браун, с която се развежда през 1993 г. след 17 години брак. Даяна Тейлър също има един предишен брак. През 2021 г. тя бе избрана за председател на Борда на директорите на Балета на Ню Йорк.

По време на президентската кампания на Блумбърг през 2020 г. Тейлър публично застана зад него, след като той бе подложен на критики заради свои минали коментари по адрес на жените.

На кметските мандати на Блумбърг Тейлър е заемала поста банков надзорник на щата Ню Йорк в администрацията на губернатора Джордж Патаки. Тя често го е придружавала и на официални събития в кметството.

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