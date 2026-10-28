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Забравете горчивите раздели и неловките срещи, Сиена Милър и Том Стъридж предефинират какво означава да си модерна двойка, макар и бивша. Вместо типичната холивудска драма, британската актриса и актьорът от "Sandman" са усвоили здравословна семейна динамика.

40-годишният Том и 44-годишната Сиена се разделиха през 2015 г. и останаха близки, като и двамата са посветени на отглеждането на дъщеря си Марлоу, която сега е на 14 години. Двойката е в толкова близки отношения, че за никого от тях нямаше драма, когато Том продължи живота си във връзка с най-добрата приятелка на Сиена, Алекса Чънг, като двойката потвърди годежа си преди дни. Междувременно Милър е сгодена за 29-годишния актьор Оли Грийн, от когото има две деца.

Доказвайки, че са в приятелски отношения, двете двойки бяха забелязани заедно на "Уимбълдън" през 2022 г., където бяха снимани да целуват съответните си нови партньори. Вместо неловка среща, четиримата си направиха групово селфи на трибуните. В интервю за Vogue от 2023 г. Сиена описва вечерите с Том, Алекса, Оли и Марлоу като "много любящи, уютни и страхотни", добавяйки: "Идеално е. Невероятно е. Имаме голям късмет."

Том и Сиена бяха заедно от 2011 до 2015 г. Сгодяват се и имат дъщеря, преди да се разделят три години по-късно. След раздялата те остават добри приятели, често разхождат кучетата си заедно и живеят в непосредствена близост, за да отглеждат дъщеря си. По това време се твърди, че двамата имат различни цели. Източник каза: "Том искаше да се ожени и да има още деца. Сиена не искаше."

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След раздялата им Сиена сподели с Harper's Bazaar, че Том е нейният "най-добър приятел в целия свят" - и че макар да не делят имот, често остават заедно, за да прекарват време с малката си дъщеря. Признавайки, че близката им връзка не е прекъсната, откакто прекъснаха романтичните си връзки през лятото на 2015 г. след четири години заедно, тя обясни: "Все още се обичаме. Мисля, че при раздяла някой трябва да бъде малко жесток, за да бъде традиционно, но не е било ожесточено по начин, по който бихте избрали да не сте около този човек."

През 2023 г. Сиена говори повече за връзката на дъщеря си Марлоу с Том и Алекса. Милър призна, че Марлоу смята, че супермоделът е "много по-модерна" от нея, въпреки че и двете са емблематични вдъхновения за британски стил. През февруари 2025 г. Сиена беше снимана с Алекса на вечеря, посветена на колекцията ѝ дрехи Barbour в Tollington's Fish Bar в Северен Лондон, като Том и Оли също бяха сред гостите. Миналия месец актрисата нарече Алекса "мащеха" на дъщеря си в интервю за The Observer, хвалейки уменията ѝ в социалните медии.

Преди дни Алекса Чънг потвърди годежа си с Том, като той ѝ предложи брак с "призрачен" пръстен от епохата на Тюдорите. Моделът и телевизионният водещ разкриха, че планират да се оженят след четири години заедно.

Това е първото публично потвърждение на Алекса за годежа, за който първоначално се говореше през юни 2023 г., когато тя беше забелязана с пръстен на лявата си ръка на честванията по случай 40-ия рожден ден на модния дизайнер Хенри Холанд. Спекулациите се засилиха през 2024 г., след като тя беше снимана с пръстен по време на Седмицата на модата в Париж. През същата година се появиха съобщения, че двойката е сгодена и се надява да организира интимна сватба, въпреки че никой от двамата публично не обяви никакви планове по това време.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.