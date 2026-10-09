Решението беше взето, след като телевизионната звезда почина от свръхдоза, оставяйки момичето като свой единствен наследник

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Бившият годеник на актрисата Хейдън Пенетиер - Владимир Кличко, получи законни правомощия от съда в Калифорния да защити имуществото на Панетиер в интерес на 11-годишната им дъщеря, предаде АП, цитирана от БТА. Решението беше взето, след като телевизионната звезда почина от свръхдоза, оставяйки момичето като свой единствен наследник.

Кличко е подал спешното искане миналата седмица, посочвайки, че части от имуществото на Панетиер се изземват от федералните органи, които разследват смъртта ѝ, както и от неназовано лице извън семейството, което се опитва да ги продаде. Същевременно се отбелязва, че не е имало друг човек, който да предприеме мерки за спасяването на вещите на актрисата в интерес на дъщеря им.

Бившият световен шампион по бокс от Украйна Владимир Кличко притежава пълно попечителство над дъщеря им Кая през по-голямата част от живота ѝ, като тя живее с него в родината му. Бащата и дъщерята се включиха в съдебното заседание на окръг Лос Анджелис дистанционно чрез видеоконферентна връзка. По време на краткото изслушване те говориха само за да се представят, като в кадър се виждаше единствено Кая, седнала на маса пред завеси.

Съдия Стефани Санторо предостави на Кличко статут на временен попечител на имуществото на Кая, докато не бъде назначен постоянен управител на наследството.

По време на съдебното заседание адвокатът на Кличко - Даян Парк, обясни, че според тях лице, което не е роднина, е заграбило вещи след смъртта на Хейдън Панетиер и се е опитало да продаде част от бижутата ѝ в заложна къща. Тя допълни, че съществува опасност част от имуществото да изчезне безследно по време на разследването. Адвокатът изтъкна също, че този месец трябва да бъдат подадени и данъчните декларации на Хейдън Панетиер. Съдия Санторо прие обяснението и одобри искането, отбелязва АП.

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Звездата от телевизионните сериали "Герои" и "Нашвил" Хейдън Панетиер бе открита мъртва от парамедици на 16 август в апартамент в Грийнвил, Южна Каролина. Актрисата щеше да навърши 37 години пет дни по-късно. Докладът на съдебния лекар посочва, че смъртта ѝ е настъпила вследствие на случайна свръхдоза от няколко вида наркотици, включително фентанил, допълва АП. Само седмици преди това тя е била в клиника за рехабилитация. По това време в жилището са се намирали нейният тогавашен партньор, с когото имаха бурни отношения - Брайън Хикърсън, и брат му Зак Хикърсън.

В искането на Кличко от 24 септември изрично се подчертава, че намерението му е единствено да защити бъдещите активи на дъщеря си, докато не бъде назначен постоянен управител на наследството. В съдебните документи се отбелязва още, че преди смъртта ѝ Пенетиер и Кличко са наели охрана за дома ѝ заради неназовано лице, което е проникнало незаконно в къщата. Опасенията са, че същият човек ще продължи с опитите да присвоява нейни вещи.

Майката на актрисата - Лесли Фогел, също е внесла документ, с който декларира съгласието си Владимир Кличко да бъде назначен за попечител.

Петдесетгодишният Владимир Кличко, който е олимпийски златен медалист, притежава няколко титли в тежка категория. Връзката между спортиста и актрисата започна през 2009 г. и двамата се сгодиха през 2013 г. По-големият му брат Виталий, също бивш шампион по бокс, е кмет на украинската столица Киев. Двамата братя са синове на съветски генерал-майор и се борят за защитата на страната си по време на войната ѝ с Русия, отбелязва Асошиейтед прес.

В мемоарите си, издадени по-рано тази година, Хейдън Панетиер признава за зависимостта си към алкохола и за преживяната следродилна депресия след раждането на дъщеря им през 2014 г. Кая отива да живее постоянно при Кличко, когато е на 2 години. Бащата на актрисата каза пред разследващите, че в дните преди смъртта си тя е планирала да замине на посещение при дъщеря си в Украйна.

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