Бижутата на Хейдън Пенетиър предизвикаха спор между родителите й
Според доклад на съдебния лекар в окръг Грийнвил, представен пред Page Six, звездата е носела чифт обеци в момента на смъртта си
Родителите на покойната актриса Хейдън Пенетиър са в спор за личните й вещи, които са били свалени от тялото й по време на аутопсията.
In memoriam
Според доклад на съдебния лекар в окръг Грийнвил, представен пред Page Six, звездата е носела чифт обеци в момента на смъртта си. Бижутата са били свалени по време на аутопсията и предадени за съхранение като лични вещи.
В документа е отбелязано още, че и двете страни са били уведомени за личните вещи, иззети от тялото на Пенетиър по време на аутопсията, които са били описани и заведени като веществено доказателство. Бижутата са били поставени в шкафчето на старши заместника за съхранение на сигурно място.
Според доклада обаче родителите на актрисата са имали различни желания относно това къде трябва да бъдат изпратени обеците. Единият е поискал те да бъдат изпратени по пощата на адрес в Северна Каролина, докато другият е настоявал да бъдат изпратени на адрес в Калифорния.
"И двете страни бяха информирани, че докато не постигнат споразумение относно личните вещи на починалата, те няма да бъдат освободени", се посочва в доклада на съдебния лекар.
Документът отбелязва също, че родителите на Хейдън са били уведомени, че тялото й може да бъде предадено на избрана от тях погребална агенция или морга.
Пенетиър почина на 16 август, след като беше намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Тя беше на 36 години. Според доклада на съдебния лекар причината за смъртта е токсичният ефект от фентанил, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Смъртта е определена като инцидентна.
През изминалия уикенд близки и приятели на актрисата се събраха в Малибу, Калифорния, за да почетат паметта й на емоционална възпоменателна церемония. Сред присъстващите бяха колежката й Кони Бритън, Евън Рос, Парис Хилтън, Руби Роуз и други приятели и близки на Панетиър. Бившият й партньор Брайън Хикърсън, с когото актрисата имаше дългогодишна бурна връзка, не е бил поканен на церемонията.