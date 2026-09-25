Според доклад на съдебния лекар в окръг Грийнвил, представен пред Page Six, звездата е носела чифт обеци в момента на смъртта си

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Родителите на покойната актриса Хейдън Пенетиър са в спор за личните й вещи, които са били свалени от тялото й по време на аутопсията.

Според доклад на съдебния лекар в окръг Грийнвил, представен пред Page Six, звездата е носела чифт обеци в момента на смъртта си. Бижутата са били свалени по време на аутопсията и предадени за съхранение като лични вещи.

В документа е отбелязано още, че и двете страни са били уведомени за личните вещи, иззети от тялото на Пенетиър по време на аутопсията, които са били описани и заведени като веществено доказателство. Бижутата са били поставени в шкафчето на старши заместника за съхранение на сигурно място.

Според доклада обаче родителите на актрисата са имали различни желания относно това къде трябва да бъдат изпратени обеците. Единият е поискал те да бъдат изпратени по пощата на адрес в Северна Каролина, докато другият е настоявал да бъдат изпратени на адрес в Калифорния.

"И двете страни бяха информирани, че докато не постигнат споразумение относно личните вещи на починалата, те няма да бъдат освободени", се посочва в доклада на съдебния лекар.

Документът отбелязва също, че родителите на Хейдън са били уведомени, че тялото й може да бъде предадено на избрана от тях погребална агенция или морга.

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Пенетиър почина на 16 август, след като беше намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина. Тя беше на 36 години. Според доклада на съдебния лекар причината за смъртта е токсичният ефект от фентанил, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Смъртта е определена като инцидентна.

През изминалия уикенд близки и приятели на актрисата се събраха в Малибу, Калифорния, за да почетат паметта й на емоционална възпоменателна церемония. Сред присъстващите бяха колежката й Кони Бритън, Евън Рос, Парис Хилтън, Руби Роуз и други приятели и близки на Панетиър. Бившият й партньор Брайън Хикърсън, с когото актрисата имаше дългогодишна бурна връзка, не е бил поканен на церемонията.

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