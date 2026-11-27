Най-малката дъщеря на актьора и бившата му съпруга Анджелина Джоли наскоро разкри, че е потърсила лечение заради лични проблеми, които са я карали да се чувства "ядосана, болна и много самотна"

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Брад Пит е бил съкрушен, след като научил за борбата на дъщеря си Вивиан с хранително разстройство, довела до хоспитализацията ѝ по-рано тази година. Двамата вече не поддържат близки отношения, съобщава RadarOnline.com.

"Брад е съкрушен, че Вив е преминала през нещо толкова тежко. Той се надява и се моли тя да получава цялата необходима подкрепа и да се възстанови напълно. Това е всичко, което иска за децата си", споделя източник пред изданието.

Най-малката дъщеря на актьора и бившата му съпруга Анджелина Джоли наскоро разкри, че е потърсила лечение заради лични проблеми, които са я карали да се чувства "ядосана, болна и много самотна".

Вивиан, която се занимава с изкуство, сподели за преживяното, докато разказваше за изложба на свои творби в Лос Анджелис. Експозицията включва илюстрации, както и откъси от дневника ѝ, написани през април и май, когато е била в лечебно заведение.

"Брад наистина се гордее с нея, че е намерила смелост да говори за преживяното. Знае, че това не е било лесно за Вив. Необходима е истинска смелост, за да покажеш такава уязвимост", допълва източникът.

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Малко преди историята да стане публична, съдия е одобрил молбата на Вивиан да промени официално името си от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли.

Тя е четвъртото от шестте деца на бившата холивудска двойка, което се отказва от фамилията на баща си. Преди нея това направиха Мадокс, Захара и Шайло. Пакс все още носи фамилията Пит, а според източници на изданието и братът близнак на Вивиан, Нокс, може да последва примера на сестра си.

"Вив ясно е показала, че не иска да поддържа връзка с Брад. Той разбира, че трябва да уважи желанието ѝ, колкото и болезнено да е това за него. Повече от всичко иска да я види щастлива и здрава", казва източникът.

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