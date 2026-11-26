Бившите съпрузи излязоха с необичайно съвместно изявление относно своето "семейство“, след като най-накрая уредиха тежкия си финансов спор за 164 милиона долара, довел до обвинения в насилие

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Брад Пит и Анджелина Джоли сложиха край на неприятната, продължила с години съдебна битка относно продажбата на френското им винарско имение "Шато Миравал". Бившата двойка предприе стъпки за оттегляне на исковете си един срещу друг, съобщиха техни представители пред "Дейли Мейл". Това означава, че те ще избегнат широко отразявания в медиите съдебен процес, който трябваше да се проведе в Лос Анджелис в началото на следващата година.

Условията на споразумението не бяха разкрити, но двамата направиха необичайно съвместно изявление, в което посочват, че искат да продължат напред в името на семейството си. "Постигнахме извънсъдебно споразумение в най-добрия интерес на семейството ни и няма да правим повече коментари", заявиха представителите на Пит и Джоли в официално изявление. "Всички коментари в медийните публикации, приписвани на "източници", всъщност не идват нито от нас, нито от хора от най-близкия ни кръг."

Битката около продажбата на имението "Шато Миравал" започна преди години и доведе до твърдения от страна на Джоли, че бившият ѝ съпруг е упражнявал насилие както върху нея, така и върху едно от децата им. 62-годишният Пит и 51-годишната Джоли са родители на Мадокс (25 г.), Пакс (22 г.), Захара (21 г.), Шайло (20 г.) и 18-годишните близнаци Нокс и Вивиан. Смята се, че Пит е прекъснал отношенията с всичките си шест деца, като четири от тях предприеха стъпки официално да се откажат от фамилното му име.

Пит и Джоли започват връзката си през 2005 г., след като се срещат на снимачната площадка на екшъна "Мистър и мисис Смит". Сключват брак през 2014 г., а през 2016 г. се разделят. През 2008 г. двамата купуват "Шато Миравал" - имение с площ 1200 акра, разположено в Коренс, Южна Франция, за сума, оценявана на 28,4 милиона долара. Шест години по-късно те сключват брак именно там. Към 2021 г. стойността на лозето се оценява на 164 милиона долара.

След раздялата им през 2016 г. Джоли е възнамерявала да продаде своя дял от лозето на Пит, но преговорите са пропаднали, тъй като той е настоявал тя да подпише споразумение за неразкриване на информация, което би ѝ попречило да оповести публично твърдения за насилие.

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Децата на Брад и Анджелина заеха страната на майка си след раздялата им и едно по едно се отказаха от фамилията на баща си Снимка: Getty images

През 2021 г. актрисата от "Лара Крофт: Томб Рейдър" продава дела си в "Шато Миравал" на милиардера Юрий Шефлер в сделка на стойност 64 милиона долара. Пит завежда дело срещу бившата си съпруга, твърдейки, че тя е нарушила споразумение, според което нито една от страните няма право да продава своя дял без съгласието на другата. Това провокира насрещен иск от страна на Джоли, в който тя твърди, че Пит е упражнил насилие над нея и едно от децата им по време на полет със самолет през 2016 г.

"По време на дългия нощен полет Пит е проявявал физическа и емоционална агресия към Джоли и децата им, които тогава са били на възраст между 8 и 15 години", се посочва в съдебни документи, внесени през 2022 г. "Пит е хванал Джоли за главата и я е разтърсил, след което я е хванал за раменете и отново я е разтърсил, преди да я блъсне в стената на тоалетната", се казва още в документите, като се добавя, че "Пит е душил едно от децата, а друго е ударил в лицето".

Джоли също така обвини тогавашния си съпруг, че е излял бира върху нея, а по-късно - бира и вино върху децата им по време на полета. След кацането Брад е нападнал Анджелина, след като тя го е уведомила за плановете си да отседне в хотел заедно с децата. Джоли подаде молба за развод само пет дни след въпросния инцидент.

Пит категорично отрече обвиненията, а ФБР не откри доказателства за извършено от него нарушение във връзка със случая. "Джоли продължава да преразглежда, променя и пресъздава версията си за събитие, случило се преди шест години, като добавя напълно невярна информация всеки път, когато не постига желаното", заяви по онова време представител на Пит. "Историята ѝ непрекъснато се променя."

След раздялата си с Джоли Пит спря да пие, но това лято призна, че след седем години трезвеност отново е посегнал към алкохола, съобщава списание Esquire. През последните години децата на Пит демонстрираха явно отчуждение от баща си, като се отказаха от фамилното му име.

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