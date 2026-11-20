Актьорът вече подготвя коледни подаръци за тях, въпреки че отношенията им остават обтегнати

2023 Снимка: Getty Images

Вечният оптимист Брад Пит все още се надява да се помири с шестте си деца от брака с Анджелина Джоли след години на отчуждение, съобщава RadarOnline.com.

62-годишният актьор от "Ф1" вярва, че решението на 51-годишната му бивша съпруга да се премести да живее в чужбина, както и новината, че нито едно от децата им няма да я последва, може да му дадат възможност постепенно да възстанови отношенията си с тях. Това твърди източник от обкръжението му.

Сега, когато децата са пораснали и са по-самостоятелни, Пит се надява, че ще започнат да формират собствени възгледи и ще бъдат по-склонни да му дадат шанс.

"Брад никога не е губил надежда, че един ден този кошмар ще приключи и децата му отново ще бъдат част от живота му. Той ги обича безкрайно и фактът, че е изключен по този начин, го измъчва. Въпреки това вярва, че времето може да излекува раните", разказва източникът.

Актьорът обаче е наясно, че помирението няма да бъде лесно. Според публикацията и шестте деца са сменили данните си за контакт с него.

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Както вече е известно, четири от децата на бившата двойка, Мадокс, Захара, Шайло и Вивиен, са предприели стъпки за премахване на фамилията Пит от имената си. Макар Нокс все още да не е подал документи за официална промяна, според информацията той е използвал фамилията Джоли в дипломата си за завършено средно образование.

Пакс е единственият от шестимата, който продължава да носи фамилията на баща си.

"Фактът, че Пакс е запазил фамилията си, е лъч надежда за Брад. Двамата не си говорят, но актьорът все пак намира утеха в това", твърди източникът.

За Пит е трудно да приеме, че близостта и обичта, които е споделял с децата си през годините, могат да изчезнат напълно.

Той се надява предстоящите празници да му дадат възможност да направи първа крачка към помирението. Заедно с настоящата си приятелка Инес де Рамон актьорът вече избира подаръци за децата.

"Той иска те да знаят, че мисли за тях, дори и да не са готови да разговарят с него", казва източникът пред RadarOnline.com.

Брад Пит и Инес де Рамон присъстват на световната премиера на филма F1 Снимка: Getty Images

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