В интервю по повод предстоящия си филм 62-годишният актьор разказа как подкрепата на най-близките му хора му е помогнала да се справи с тежките изпитания

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Брад Пит направи откровена изповед за най-трудните моменти в живота си, болката и загубите, през които е преминал. В интервю по повод предстоящия си филм "Сърцето на звяра" 62-годишният актьор разказа как подкрепата на най-близките му хора му е помогнала да се справи с тежките изпитания, пише Daily Mail.

В новата лента Пит влиза в ролята на пенсиониран офицер от специалните части, който оцелява след самолетна катастрофа в дивата природа на Аляска. Говорейки за оцеляването, актьорът направи паралел между изпитанията на своя герой и трудностите, с които самият той се е сблъсквал в реалния живот.

"Когато се сетя за най-мрачните си дни, разчитах изключително много на най-близките си хора - шепа истински приятели и семейството. Бях напълно открит пред тях за цялата си битка. Да имаш свободата да бъдеш искрен пред хората, които те обичат и ти пазят гърба, е всичко", споделя Пит.

Актьорът разкрива, че работата с експерти по оцеляване по време на снимките му е дала ценен урок, който намира приложение и извън снимачната площадка - да се съсредоточава върху малките крачки напред, вместо да се опитва да преодолее всички трудности наведнъж.

"Специалистите ни казваха, че всичко се свежда до малките победи. Ще имаш загуби, ще изпитваш болка, но важното е просто да стигнеш до следващата малка победа. Помислих си, че това идеално приляга на живота ни, когато преминаваш през огромни предизвикателства, не трябва да гледаш голямата картина, а да се фокусираш върху това да спечелиш следващата малка стъпка", разказва звездата.

Откровението му идва на фона на продължителната и публична раздяла с Анджелина Джоли. По информация на Daily Mail хора от обкръжението на актьора твърдят, че отношенията му с бившата му съпруга са оказали сериозно влияние върху живота му.

"Той никога не е имал проблем с алкохола, имаше проблем с Анджелина. Брад работи много върху себе си и най-накрая се намира на наистина добро място", твърдят негови приятели, цитирани от изданието.

Разводът между Брад Пит и Анджелина Джоли беше финализиран през 2024 г.

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Междувременно Джоли обмисля да напусне САЩ и да води по-свободен, номадски начин на живот. След като най-малките им деца навършиха пълнолетие, отпадна и ограничението, свързано с необходимостта актрисата да живее близо до Лос Анджелис заради договореностите за попечителство.

Семейните отношения обаче остават деликатна тема. И шестте деца на бившата двойка вече са пълнолетни, а част от тях са предприели стъпки да се откажат от фамилията Пит. Сред тях са Мадокс, Захара, Шайло и Вивиан, които предпочитат да използват фамилията на майка си или да не включват тази на баща си в публичната си идентичност.

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