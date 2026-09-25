В дългоочакваната си нова книга Спенсър твърди, че крал Чарлз III му е казал в ужасяващ телефонен разговор след смъртта на Даяна през 1997 г., че тя щяла да бъде забравена "достатъчно скоро"

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Братът на принцеса Даяна, Спенсър, даде да се разбере, че вече е разговарял с племенниците си, принц Уилям и принц Хари, за разкритията относно смъртта на сестра му, които прави в книгата си.

В интервю за Лора Кюнсбърг от BBC Спенсър заявява: "Не обичам да говоря за това какво съм обсъждал с Уилям и Хари, но това няма да бъде изненада за тях."

Той допълни: "Мога да ви кажа, че тези думи няма да ги изненадат."

Думите на Спенсър съвпадат с информацията, която източник е дал на Page Six миналата седмица за реакцията на Хари на твърденията на чичо му в книгата Swan Song: Diana, My Sister.

"Това не го шокира", казва запознат източник пред изданието.

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Според информацията двамата са обсъдили книгата още през юли, когато Хари посетил родовото имение на семейство Спенсър – Алтроп. Той бил там със съпругата си Меган Маркъл и децата им – 5-годишната принцеса Лилибет и 7-годишния принц Арчи, за да посетят гроба на майка му.

В дългоочакваната си нова книга Спенсър твърди, че крал Чарлз III му е казал в ужасяващ телефонен разговор след смъртта на Даяна през 1997 г., че тя щяла да бъде забравена "достатъчно скоро".

"По телефона той изля натрупваното, както винаги съм го възприемал, презрение към Даяна, както и ужаса си от това, че светът беше толкова потресен от нейната смърт", твърди Спенсър според откъс, публикуван от Daily Mail. "Бъдете сигурни", изсъскал той, "скоро ще я забравим!"

Спенсър разказва, че тогава останал в недоумение и затворил телефона. Той също така твърди, че Чарлз звучал "възторжено развълнуван, като човек, спечелил от лотарията", след смъртта на бившата си съпруга.

"Поглеждайки назад, подозирам, че първата реакция на принца е била да мисли по-скоро за това как случилото се би го освободило да се ожени за жената, която обича, отколкото да осъзнае загубата на тази, която не обича", разсъждава Спенсър, визирайки сегашната кралица Камила, за която Чарлз се ожени през 2005 г.

77-годишният Чарлз, чийто брак с Даяна между 1981 г. и раздялата им през 1992 г. беше известен с бурните си отношения, а разводът им беше финализиран четири години по-късно, отвърна на твърденията на Спенсър. Представител на Бъкингамския дворец заяви пред Page Six: "Макар по принцип да не коментираме книги, Негово Величество е наясно, че болката от скръбта по сестра може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не разпознават, дори много години след подобна загуба."

Принцеса Даяна с крал Чарлз (тогава принц) по време на медения си месец на брега на река Дий Снимка: Getty Images

62-годишният Спенсър потвърди твърденията си в интервюто с Кюнсбърг, като настоя, че "казва истината".

"Мога да ви кажа тук и сега, че това са точно думите, които той изрече", подчерта той. "Бях изключително внимателен към всичко, което казваше, и това са именно думите му, обещавам ви го сега. Наистина това каза. Не чувам той да твърди, че не го е казал."

Книгата Swan Song: Diana, My Sister излиза във вторник както във Великобритания, така и в САЩ. Спенсър заяви още пред BBC, че вижда сходства между отношението към покойната му сестра и начина, по който обществото се отнася към 42-годишния Хари и 45-годишната Маркъл.

"Ако погледнете статия в таблоид за Даяна или за двойката, която споменавате, Хари и Меган, тя може да бъде наистина, наистина неприятна", казва Спенсър.

"Смятам, че хората би трябвало да се поучат от примера на Даяна", продължи той, като се позова на трагичната й смърт при автомобилна катастрофа в Париж, когато беше на 36 години.

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