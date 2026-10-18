Последната ѝ по-широко отразена публична поява е на премиерата на филма на Тарантино "Гадни копилета" през 2009 г.

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Бриджит Фонда стои далеч от публичното внимание повече от две десетилетия, след като се оттегли от актьорството в момент, когато кариерата ѝ все още се развива успешно. 62-годишната актриса предпочита спокойствието пред светлината на прожекторите и не крие, че няма желание отново да се върне към Холивуд.

Звездата от "Джаки Браун" оставя киното зад гърба си през 2002 г., след като изпълнява главната роля в телевизионната адаптация на Snow Queen. През следващата година се омъжва за музиканта и филмов композитор Дани Елфман, а през 2005 г. двамата посрещат сина си Оливър.

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Оттогава Фонда рядко се появява публично. Макар през годините да възникват спекулации за евентуалното ѝ завръщане, актрисата не дава признаци, че планира отново да застане пред камерата.

Фонда живее със семейството си в Лос Анджелис и пази личния си живот от любопитството на медиите. През годините папараци я забелязват от време на време по време на обичайни ежедневни занимания, но тя не поддържа публичен профил, не търси медийно внимание и не използва известността си, за да остане в центъра на шоубизнеса.

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Една от последните широко отразени нейни появи е през 2023 г., когато е забелязана в Лос Анджелис. Тя е облечена небрежно, с бяла тениска, черни спортни панталони и сиви маратонки. Обикновената ѝ визия контрастира с образа на холивудска звезда, с който публиката я помни от 90-те години.

Тогава фотограф я пита дали би обмислила завръщане към актьорството. Отговорът ѝ е кратък и категоричен: "Не мисля. Твърде хубаво е да си "обикновен" човек".

Оттеглянето на Бриджит Фонда е необичайно, защото не идва след продължителен период без значими роли или след очевиден спад в интереса към нея. През 90-те години актрисата се утвърждава като едно от разпознаваемите лица на американското кино, като преминава свободно между психологически трилъри, независими продукции, комедии и големи студийни филми.

През 1990 г. тя участва в "Кръстникът III", а две години по-късно се появява в "Неомъжена бяла жена" и "Любовни квартири".

В първия филм влиза в ролята на млада жена, чийто живот е разтърсен от опасното поведение на нейната съквартирантка. Във втория, режисиран от Камерън Кроу, е част от историята на млади хора в Сиатъл, които търсят любовта и мястото си в света на фона на гръндж културата.

През 1993 г. Фонда поема главната роля в "Терористката", американската версия на френския филм "Никита". За нея това е сериозно физическо и актьорско предизвикателство, тъй като героинята ѝ е жена с престъпно минало, която е обучена да се превърне в професионален убиец.

Една от най-запомнящите се нейни роли идва през 1997 г. в "Джаки Браун" на Куентин Тарантино. Там тя играе Мелани - безгрижна на пръв поглед жена, която се оказва много по-хитра и коварна, отколкото изглежда. Година по-късно участва в "План без грешка" на Сам Рейми, където героинята ѝ постепенно разкрива все по-мрачната си страна.

През 2003 г. Фонда е на път да продължи телевизионната си кариера с роля в сериала "Адвокатите". Малко преди началото на снимките обаче претърпява автомобилна катастрофа в района на Малибу. Според публикации по онова време автомобилът ѝ излиза от пътя и се преобръща. Актрисата се разминава с леки наранявания.

Ролята в сериала впоследствие е поверена на друга актриса. Инцидентът се случва в период на важни промени в личния живот на Фонда. През същата година тя се омъжва за Дани Елфман, а две години по-късно става майка. Катастрофата е част от историята на последните ѝ години в професията, но няма достатъчно основания тя да бъде посочвана като единствената причина за оттеглянето ѝ. Фонда не е обявявала публично подобно обяснение.

Бриджит Фонда присъства на световната премиера на филма Seabiscuit на 22 юли 2003 г Снимка: Getty Images

Макар да е родена в едно от най-известните актьорски семейства в Америка, Фонда неведнъж говори за трудността да изгради собствена идентичност в сянката на прочутите си роднини. В интервю за британския вестник "Гардиън" от 2000 г. тя признава, че често се пита какво би било да започне кариерата си без фамилното име, което отваря врати, но и поражда очаквания.

"Когато виждам хора от семейства, които не са свързани с развлекателната индустрия и са успели, си казвам: "Уау, ти си тук благодарение на собствените си усилия", споделя актрисата. Тя обяснява, че не може да пренебрегне съмненията за привилегиите, които произтичат от произхода ѝ.

Тя е внучка на легендарния актьор Хенри Фонда, дъщеря на Питър Фонда и племенница на Джейн Фонда. Това е наследство, което трудно може да бъде отделено от собствената ѝ кариера. В същото интервю актрисата говори и за правото си да пази личния си живот, след като години наред журналистите проявяват интерес към отношенията ѝ и семейството ѝ.

Питър Фонда и дъщеря му, актрисата Бриджит Фонда, присъстват на церемония по удостояването му със звезда на Алеята на славата в Холивуд на 22 октомври 2003 г. в Холивуд Снимка: Getty Images

В по-късен материал на "Индипендънт", посветен на кариерата ѝ, се припомнят и по-ранни нейни признания за ниското самочувствие и строгата самокритичност. Фонда често има усещането, че не се справя толкова добре, колкото би искала, въпреки положителните оценки за работата ѝ.

След оттеглянето си звездата не предприема типичния за много известни личности ход да се пренасочи към продуцентска дейност, телевизионни участия или друг публичен проект. Тя не използва славата си, за да изгради нова кариера пред очите на публиката, и не обявява намерение да се върне към киното.

Последната ѝ по-широко отразена публична поява е на премиерата на филма на Тарантино "Гадни копилета" през 2009 г. Оттогава редките снимки на Фонда обикновено са направени по време на ежедневни занимания, а не на събития, свързани с филмовата индустрия.

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