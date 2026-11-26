Срещата с близките ѝ идва след публикация на 44-годишната певица в Instagram през уикенда, която впоследствие е изтрита

42 Снимка: Getty Images

Бритни Спиърс отново се е събрала със семейството си за Деня на благодарността, само няколко дни след като неочаквано им се извини в Instagram. Певицата в момента е в родния си град Кентууд, Луизиана, където прекарва празника с майка си Лин, баща си Джейми, по-малката си сестра Джейми Лин Спиърс и двамата си синове Шон Престън и Джейдън Джеймс, съобщи TMZ в сряда.

Срещата с близките ѝ идва след публикация на 44-годишната певица в Instagram през уикенда, която впоследствие е изтрита. В нея Бритни признава, че семейството ѝ липсва.

"Толкова съм благословена, че имам толкова прекрасно семейство... Искрено съжалявам, че повдигнах стари въпроси, но мисля, че го направих, защото осъзнах, че трябва да се защитя. Когато обичам някого, наистина го обичам", написа Бритни.

"Инатът ми е детински", продължи тя.

В края на публикацията си Бритни признава, че съжалява за думите си и за това, че е припомнила болезнени моменти на семейството си.

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"Когато се връщам към миналото, осъзнавам, че съм човек и че може би в думите ми има известна истина. Съжалявам, че припомних всичко това на близките си. Никога не съм разговаряла с тях открито за случилото се. Просто ужасно много ми липсват", пише тя.

Певицата неведнъж е говорила за обтегнатите си отношения със семейството. По-рано този месец тя отново нападна публично сестра си Джейми Лин и бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

Бритни обвини сестра си, че не ѝ е позволявала да прегръща племенницата си Айви по време на посещенията си в Луизиана. В публикация в Instagram тя заяви още, че близките ѝ са я карали да се чувства като робиня и че е готова да създаде ново семейство.

Миналия месец изпълнителката призна, че все още изпитва огорчение заради 13-годишното попечителство, под което беше поставена през 2008 г. То беше прекратено през ноември 2021 г.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.