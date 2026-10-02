Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Въпреки че носят една и съща фамилия, изглежда, че Бруклин Бекъм и брат му Ромео - с когото отношенията му са обтегнати - все още са далеч от помирение, след като преди дни в Париж съзнателно се разминаха един с друг.

Още по темата

Кулинарят и съпругата му Никола Пелц бяха заснети на ревюто на MESSIKA във френската столица - събитие, провеждащо се на много близко разстояние от партито в хотел "Plaza Athénée", на което присъстваше Ромео.

Бруклин пристигна в "Grand Palais", държейки се за ръка със съпругата си Никола, докато събитието на Ромео се състоя в луксозния хотел "Plaza Athénée", разположен само на 500 метра оттам.

Никола и Бруклин позираха за снимки, преди да заемат местата си на първия ред, за да наблюдават как супермоделът Адриана Лима дефилира на подиума. Актрисата демонстрира тънката си талия с черен къс топ и елегантен панталон с ниска талия, а косата ѝ беше оформена в големи букли. Съпрузите долетяха с частен самолет във френската столица специално за бляскавото модно събитие.

В Париж те всячески се стараят да не се засекат с родителите на Бруклин - Виктория и Дейвид, с които той е в обтегнати отношения и които пристигат в града за прочутото модно ревю на дизайнерката ден по-късно.

Семейство Бекъм също започна да пристига в Париж, като братът на Бруклин - Ромео, сподели в Instagram кадри от френската столица преди модното ревю на Виктория. Ревюто на съпругата на Дейвид Бекъм се превърна в едно от най-значимите събития в рамките на бляскавата седмица на модата, но най-големият син на дизайнерката ще се постарае да избегне среща със семейството си на фона на продължаващия им конфликт.

Двойката не крие, че е щастлива и по всякакъв начин избягва срещата с членовете на клана Бекъм
Двойката не крие, че е щастлива и по всякакъв начин избягва срещата с членовете на клана Бекъм Снимка: Getty images

Бруклин не е присъствал на нито едно семейно събитие от близо две години насам, след като през януари публикува остро изявление от шест страници, в което разкритикува родителите си и обяви, че вече не е част от "бранда Бекъм".

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ROMEO (@romeobeckham)

Седмицата на модата в Париж се завърна с изданието си за дамска мода за сезон пролет/лято 2027 г. Събитието включва наситена деветдневна програма, като градът е домакин на рекордните 68 ревюта и 34 презентации.

Тази година вниманието е насочено към два ключови дебюта на творчески директори: Дрю Хенри представя първата си визия за Courrèges, а Кай Неселрат прави своя дебют за Carven.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34603
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13490
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11677
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1409
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2253
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5391
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2215
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3552
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1428
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
417