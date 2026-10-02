Съпрузите присъстваха на ревю на Messika броени часове преди модното шоу на майката на Бруклин - Виктория Бекъм

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Въпреки че носят една и съща фамилия, изглежда, че Бруклин Бекъм и брат му Ромео - с когото отношенията му са обтегнати - все още са далеч от помирение, след като преди дни в Париж съзнателно се разминаха един с друг.

Кулинарят и съпругата му Никола Пелц бяха заснети на ревюто на MESSIKA във френската столица - събитие, провеждащо се на много близко разстояние от партито в хотел "Plaza Athénée", на което присъстваше Ромео.

Бруклин пристигна в "Grand Palais", държейки се за ръка със съпругата си Никола, докато събитието на Ромео се състоя в луксозния хотел "Plaza Athénée", разположен само на 500 метра оттам.

Никола и Бруклин позираха за снимки, преди да заемат местата си на първия ред, за да наблюдават как супермоделът Адриана Лима дефилира на подиума. Актрисата демонстрира тънката си талия с черен къс топ и елегантен панталон с ниска талия, а косата ѝ беше оформена в големи букли. Съпрузите долетяха с частен самолет във френската столица специално за бляскавото модно събитие.

В Париж те всячески се стараят да не се засекат с родителите на Бруклин - Виктория и Дейвид, с които той е в обтегнати отношения и които пристигат в града за прочутото модно ревю на дизайнерката ден по-късно.

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Семейство Бекъм също започна да пристига в Париж, като братът на Бруклин - Ромео, сподели в Instagram кадри от френската столица преди модното ревю на Виктория. Ревюто на съпругата на Дейвид Бекъм се превърна в едно от най-значимите събития в рамките на бляскавата седмица на модата, но най-големият син на дизайнерката ще се постарае да избегне среща със семейството си на фона на продължаващия им конфликт.

Двойката не крие, че е щастлива и по всякакъв начин избягва срещата с членовете на клана Бекъм Снимка: Getty images

Бруклин не е присъствал на нито едно семейно събитие от близо две години насам, след като през януари публикува остро изявление от шест страници, в което разкритикува родителите си и обяви, че вече не е част от "бранда Бекъм".

Седмицата на модата в Париж се завърна с изданието си за дамска мода за сезон пролет/лято 2027 г. Събитието включва наситена деветдневна програма, като градът е домакин на рекордните 68 ревюта и 34 презентации.

Тази година вниманието е насочено към два ключови дебюта на творчески директори: Дрю Хенри представя първата си визия за Courrèges, а Кай Неселрат прави своя дебют за Carven.

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