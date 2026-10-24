Тя използва значителното си състояние, оценено от "Форбс" на 1,7 милиарда долара, за да придобива ценни произведения на изкуството и редки предмети на търгове

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Повечето хора не биха свързали Ким Кардашиян с изящното изкуство. Развлечения, мода, козметика - да. Но изкуство? Е, помислете отново. Докато се превръща в една от най-известните медийни личности в света, Кардашиян влиза в контакт с редица творци - от модни фотографи, които я превръщат в централна фигура на своите фотосесии, до художници, създавали обложки за албумите на бившия ѝ съпруг Кание Уест.

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Родена на 21 октомври 1980 г. в Лос Анджелис, Ким израства в семейство, което има близки връзки със света на шоубизнеса. Баща ѝ, Робърт Кардашиян, е адвокат, а майка ѝ, Крис Дженър, по-късно се превръща в двигател на семейния бизнес. Ким първоначално привлича внимание покрай приятелството си с Парис Хилтън, но истинската ѝ известност идва с риалити предаването Keeping Up with the Kardashians. През годините тя разширява влиянието си далеч отвъд телевизията, като създава собствени марки и изгражда публичен образ, в който модата, изкуството и личният живот често се преплитат.

Кардашиян използва и значителното си състояние, оценено от "Форбс" на 1,7 милиарда долара, за да придобива ценни произведения на изкуството и редки предмети на търгове. Сред тях са картина на Жан-Мишел Баския и медальон, носен от принцеса Даяна.

Наред с колекционерските си придобивки обаче тя се оказва в центъра и на редица скандали, свързани с изкуството. Независимо дали позира до Tesla Cybertruck за модна фотосесия, представя дизайнерски мебели, които според наследниците на автора са фалшификати, или споделя картини на дъщеря си Норт, Кардашиян често предизвиква бурни реакции в интернет.

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Един от най-обсъжданите примери е фотосесията ѝ за независимото модно списание Perfect, в която тя позира до един от новите Tesla Cybertruck. Снимките, заснети от фотографа Стивън Клайн, са критикувани като нескрито продуктово позициониране. Появата им съвпада и с разрастването на движението Tesla Takedown - глобална реакция срещу ролята на главния изпълнителен директор на компанията Илон Мъск във второто правителство на Доналд Тръмп.

След негативните реакции профилът на Кардашиян в Instagram се опитва да ограничи щетите, като коментарите, критикуващи фотосесията, са изтрити. Сред тях има и закани от разочаровани клиенти на козметичната ѝ марка Skims.

През 2017 г. аукционната къща "Кристис" продава на търг картината Both Poles на Жан-Мишел Баския, създадена през 1982 г., за около 5 милиона долара. Купувачът остава анонимен, но наблюдателни потребители в Instagram започват да подозират, че произведението попада в колекцията на Кардашиян.

Макар фрагменти от картината да се появяват в някои от публикациите на телевизионната звезда, това не е потвърдено веднага. Едва през 2024 г. произведението се показва ясно на снимки от семейно парти преди премиерата на мюзикъла "Злосторница". Събитието се провежда в дома на Ким, а кадрите, публикувани в Instagram профила на майка ѝ Крис Дженър, разкриват Both Poles, окачена на стената.

През 2022 г. Кардашиян публикува в личния си YouTube канал видео, в което развежда зрителите из офиса на козметичната си марка SKKN в Лос Анджелис. Сред показаните предмети са легло на Рик Оуенс, създадено от съпругата на дизайнера Мишел Лами, произведения на изкуството на Ванеса Бийкрофт - чест сътрудник на Кание Уест - и две маси, представени като творби на Доналд Джъд. Ким ги описва като "наистина невероятни" и казва, че се вписват идеално в обстановката. Именно масите обаче предизвикват сериозен спор.

Фондация "Джъд", която съхранява наследството на художника, заявява, че мебелите са фалшиви. През 2024 г. тя завежда дело срещу Кардашиян и компанията, която ги е изработила и продала, след като частните преговори между страните се провалят.

През 2023 г. Ким Кардашиян и бившият футболист Том Брейди се изправят един срещу друг на благотворителен търг в Атлантик Сити. Предмет на наддаването е Standing Female Figure - произведение в смесена техника на Джордж Кондо, художникът, създал обложката на албума My Beautiful Dark Twisted Fantasy на Кание Уест. Началната цена е 500 000 долара, но наддаването достига 2 милиона, когато Брейди печели търга. Кардашиян все пак получава възможност да се сдобие с подобна творба. Кондо предлага да създаде второ произведение на същата цена, значително под рекорда от 7 милиона долара, постигнат за негова работа.

Същата година представител на Кардашиян купува на търг на "Сотбис" в Лондон прочутия медальон Attallah Cross, носен от принцеса Даяна. Цената достига до 197 400 долара, над първоначалната оценка от 80 000 до 120 000 лири.

Медальонът е украсен с аметисти, поставени в златна и сребърна рамка, и е обграден от заоблени диаманти с общо тегло 5,25 карата. Създаден е през 20-те години на миналия век от британския бижутер Garrard & Co. за неназован клиент. Най-известната му предишна собственичка е принцеса Даяна, която го носи на гала вечер през 1987 г., посветена на организацията за женско здраве Birthright.

През 2022 г. Кардашиян предизвиква още по-широк отзвук, когато се появява на ежегодната гала на Института за костюми към музея "Метрополитън" в рокля, принадлежала на Мерилин Монро.

Актрисата носи бежовата дреха, покрита с блестящи кристали, през 1962 г. на събитие в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, където изпява Happy Birthday за тогавашния президент Джон Ф. Кенеди. Роклята първоначално струва 1440 долара, но след смъртта на Монро стойността ѝ нараства значително. През 2016 г. тя е продадена на търг в Лос Анджелис за 4,8 милиона долара.

Появата на Кардашиян с роклята предизвиква остри критики от медии, историци на модата, реставратори и почитатели на актрисата. Те изразяват опасения, че излагането на толкова ценна историческа дреха на риск е неоправдано. Критики са отправени както към Кардашиян, така и към веригата музеи на куриозите Ripley's Believe It or Not!, която притежава роклята.

През 2021 г. Кардашиян се оказва въвлечена и в спор около древна римска статуя, която според съдебни документи е била в процес на придобиване от нея. Става дума за фигура в драперия, вероятно копие на гръцко произведение, създадено през I или II век от новата ера. Американски съд разпорежда статуята да бъде конфискувана, след като възникват съмнения, че е изнесена незаконно от Италия. Представител на Кардашиян заявява пред Artnet News, че тя никога не е виждала произведението.

По-късно TMZ съобщава, че зад придобиването вероятно стои Кание Уест, тогавашният съпруг на Кардашиян, и че статуята е пристигнала в САЩ през 2016 г. заедно с други антики. Така името на Ким отново се оказва свързано с произведение, чиято история повдига повече въпроси, отколкото дава отговори.

През 2021 г. Ким Кардашиян предизвиква бурни реакции в социалните мрежи, след като споделя картина, нарисувана от тогава седемгодишната ѝ дъщеря Норт. На пръв поглед няма нищо спорно в произведението - добре изпълнен пейзаж с внимание към цветовете, подписан "Норт :)" в долния десен ъгъл.

Някои потребители обаче се усъмняват, че дете на тази възраст може да нарисува толкова добре. Според тях картината показва умения, които по-скоро се придобиват след дългогодишни упражнения с маслени бои. Други дори поставят под въпрос автентичността на подписа, предполагайки, че е добавен дигитално.

Ким и близката ѝ приятелка Трейси Ромулус застават в защита на Норт. Кардашиян обяснява, че дъщеря ѝ посещава уроци по маслена живопис, които ѝ помагат да развива таланта си.

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