Певицата каза "да" на любимия си на красива церемония в Лос Анджелис пред близки и приятели

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От детски увлечения през връзки със знаменитости от най-висок ранг, та чак до шокиращи раздели и публично преживени любовни драми - Майли Сайръс определено е трябвало да "целуне доста жаби" по пътя си. Макар че е оставила миналите си връзки зад гърба си, тя не се притеснява да признае как точно те са ѝ помогнали да израсне.

"Толкова много харесвам човека, който съм в момента, че ако някои от тези минали връзки не се бяха случили, не съм сигурна дали щях да бъда същият човек", споделя тя в подкаста "Call Her Daddy" през 2020 г.

Изглежда обаче, че Майли най-накрая е открила своето "щастие до края на дните си" в лицето на барабаниста Макс Морандо. Изпълнителката на хита "Flowers" и музикантът сключиха брак на интимна церемония в Палм Спрингс, Калифорния, в събота.

Докато двамата продължават да празнуват любовта си, нека погледнем назад към бурния път на Майли, докато намери "единствения". Първата публична връзка на Майли е с колегата ѝ от "Дисни" Ник Джонас. Двамата се запознават официално през юни 2006 г., а младежката им любов разцъфтява през следващите месеци. Ник и братята му, Кевин и Джо, дори подгряват концертите на Майли по време на турнето ѝ "Best Of Both Worlds" в периода 2007-2008 г.

Връзката им обаче не продължава дълго - след малко повече от година и половина заедно, двамата поемат по различни пътища. Връзката им вдъхновява хита на Майли от 2008 г. - песента "7 Things". В материал за списание "Seventeen" (публикуван през 2008 г.), певицата разкрива подробности за отношенията си с Ник. "Той си беше поставил за цел да се запознае с мен и ми каза: "Мисля, че си красива, наистина много ми харесваш". А аз отвърнах: "О, боже, ти също толкова много ми харесваш!". В продължение на две години той беше целият ми свят - бяхме заедно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Но беше много трудно да крием връзката си от хората. Често се карахме и изобщо не беше приятно".

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С Лиъм Хемсуърт се запознават на снимачната площадка на филма "Последната песен". Връзката им претърпява множество върхове и спадове. Снимка: Getty Images

През 2025 г., докато промотира новия си албум "Something Beautiful", Майли прави рядък коментар за бившия си приятел. По време на участие в подкаста "Every Single Album" тя е попитана за книгата си "Miles to Go", издадена през 2009 г. Сайръс разказва, че по време на писането на книгата, която излиза едва две години след раздялата им, тя вероятно е искала да каже: "Ник Джонас ме заряза. Той е гадняр". Но от екипа предложиха: "Можем просто да напишем, че не е много добро момче" - споделя тя, визирайки човека, който ѝ е помагал с написването на книгата. "А аз сигурно съм си мислела: "Той е пълен задник", добавя тя.

В днешно време обаче Майли е продължила напред: "Харесвам Ник", каза тя. Ник вече е женен за Приянка Чопра Джонас, от която има 3-годишна дъщеря - Малти Мари. Майли отбелязва семейното положение на Джонас и добави: "Всички продължаваме напред. Всичко е наред", каза тя. "Niley завинаги" - визирайки комбинацията от имената им.

След връзката си с Ник, Майли започна да излиза с Джъстин Гастън, с когото се запозна, докато той участва в предаването "Nashville Star", шоу, водено от бащата на Майли, Били Рей Сайръс. Връзката им предизвиква критики от страна на феновете, тъй като по това време Майли е на 15, а Джъстин - на 20 години. В интервюта от онова време Майли защитава връзката, заявявайки, че се чувства щастлива и няма какво да крие. Двамата са заедно девет месеца, преди да се разделят през юни 2009 г.

След раздялата Майли заминава за Джорджия за снимките на филма "Последната песен", където се запознава с Лиъм Хемсуърт. Когато филмът излиза по екраните през март 2010 г., двамата минават по червения килим като двойка, а през юни 2012 г. обявяват годежа си. За съжаление, през септември 2013 г. двойката се разделя.

Но това не е последният път, в който феновете виждат двамата заедно. По време на първата си раздяла с Лиъм, Майли се среща с различни хора. Свързват я с продуцента Майк Уил Мейд Ит, както и с Патрик Шварценегер, с когото има връзка през 2014 г. Твърди се, че Патрик е сложил край на отношенията им, след като се появили снимки, на които се вижда как Майли пие алкохол от тялото на друго момиче в нощен клуб.

През октомври 2019 г. Майли загатва за връзка с дългогодишния си приятел Коди Симпсън, след като двамата са забелязани да се целуват в магазин за хранителни стоки в Лос Анджелис Снимка: Instagram

През 2015 г. тя е свързвана и със Стела Максуел. Въпреки че в интервюта Стела шеговито нарича Майли "моята дама", в материал за корицата на списание Elle UK от август 2015 г. Майли уточнява, че връзката им не е била официално ексклузивна. Тя споделя, че на 22 години е необвързана, ходи по срещи и просто се забавлява. В разговор за списание Paper през 2015 г., обсъждайки възгледите си за любовта, Майли разкрива, че е "пансексуална". "Буквално съм отворена към всичко, което се случва по взаимно съгласие, не включва животни и всички участници са пълнолетни", каза тя. "Всичко, което е законно, е приемливо за мен. С други думи, отворена съм към всеки възрастен - всеки над 18 години, който има желание да ме обича."

В края на 2018 г. Майли възобновява връзката си с Лиъм, а през декември същата година двамата сключват брак. Само осем месеца по-късно съпрузите се разделят окончателно, а през януари 2020 г. разводът им е финализиран. През 2022 г., докато помага на една двойка да се сгоди по време на участието си на фестивала Lollapalooza в Бразилия, певицата определя брака си с Лиъм като "пълна катастрофа".

Снимка: Instagram

Преди това Сайръс признава, че в брака ѝ е имало "твърде много конфликти", като заявява: "Имаше твърде много конфликти... Когато се прибера у дома, искам да усещам стабилност, осигурена от някого. Не изпитвам удоволствие от драми или скандали." Звездата признава, че не е сигурна дали двамата с актьора са щели да сключат брак, ако не е бил опустошителният пожар през 2018 г., при който домът ѝ в Малибу е напълно унищожен. По-късно, през 2020 г., тя разкрива, че е загубила девствеността си с Лиъм, когато е била на 16 години. "Не стигнах докрай с някой мъж... бях на 16", споделя тя в епизод на подкаста "Call Her Daddy", връщайки се към първата си интимна връзка. "В крайна сметка се омъжих за този човек, което е доста лудо." На въпрос дали мъжът, за когото се е омъжила, е бил първият, с когото е имала интимни отношения, Майли признава: "Да. Лъжех, че не е първият, за да не изглеждам като неудачница. Бяхме заедно от 16-годишни. Къщата ни изгоря. Бяхме сгодени. Не знам дали някога наистина сме вярвали, че ще стигнем до сватба, но когато загубихме дома си в Малибу... Между другото, ако чуете гласа ми преди и след пожара, ще забележите голяма разлика - тази травма наистина се отрази на гласа ми."

В сингъла си "Slide Away" от 2019 г. тя сякаш засяга раздялата им с думите: "Ти се връщаш към океана, аз се връщам към градския живот". Това препраща към периода, в който тя се премества да живее в Малибу заедно с Лиъм, което вдъхновява и хита ѝ "Malibu" от албума "Younger Now" (2017 г.).

Двамата с Лиъм стигат до брак, но бързо осъзнават, че това е грешка и се разделят Снимка: Getty Images

Само часове след като потвърждава раздялата си с Лиъм, Майли е забелязана да се целува с Кейтлин Картър в Италия. Впоследствие двете са видени на различни събития в Ню Йорк и Лос Анджелис, включително на афтърпарти след церемонията на MTV за видео музикалните награди (VMAs), както и в компанията на майката на Майли - Тиш Сайръс. След около месец заедно, двете слагат край на романтичните си отношения. "Майли не иска сериозна връзка", споделя тогава източник пред списание PEOPLE. "Тя и Кейтлин прекарваха всеки ден заедно, но това просто не беше нещо, което Майли искаше да продължава. Тя иска да се съсредоточи върху кариерата си. Не беше лесно решение, но в крайна сметка точно това иска тя."

През октомври 2019 г. Майли загатва за връзка с дългогодишния си приятел Коди Симпсън, след като двамата са забелязани да се целуват в магазин за хранителни стоки в Лос Анджелис. През същия месец Коди пуска песента "Golden Thing", вдъхновена от Майли. По-късно певецът потвърждава връзката им по време на събитие в Лос Анджелис. "Много съм щастлив. Ние сме много, много щастливи", казва Коди пред репортери. "Причината това да не се случи внезапно и бурно е, че сме приятели от много дълго време. Открихме се отново в момент, в който и двамата не ходим по партита, а работим много усилено - това поддържа нещата здравословни и е добре."

Името на Майли се свързва с няколко жени Снимка: Instagram

Но след 10 месеца връзка, двамата решават да сложат край на отношенията си. В предаването "The Kyle & Jackie O Show" през 2022 г. Коди коментира решението им да се разделят: "Беше взаимно решение; осъзнавахме, че поемаме в различни посоки в живота си. По това време тъкмо бях започнал да тренирам сериозно. Животът ми се променяше и знаех, че трябва да се върна в Австралия, за да се занимавам с това както трябва - професионално. А тя тъкмо работеше по нов албум и ѝ предстоеше турне. Всъщност, това беше момент, в който пътищата ни се разделиха." Коди добавя, че между него и изпълнителката на хита "We Can't Stop" няма лоши чувства. "Бяхме на различни етапи в живота си", споделя австралийският певец и автор на песни. "Имахме страхотна, невероятна година заедно; дори живяхме в един дом по време на всички онези ограничения, свързани с COVID."

Впоследствие Майли среща Макс - запознанство, което по думите ѝ е било нещо като "сляпа среща" през 2021 г. Връзката им намира отражение и в професионалния живот на Сайръс: Макс участва в продуцирането на песни за албума ѝ "Endless Summer Vacation" (удостоен с награда "Грами"), а също така се включва в създаването на композиции за проекта ѝ от 2025 г. - "Something Beautiful".

В редица интервюта певицата разказва, че да работи с човек, с когото споделя живота си, е нещо напълно естествено и творчески вдъхновяващо. Макар първоначално да не коментират връзката си публично, двамата са забелязани да се държат за ръце на събитието "Gucci Love Parade" през ноември 2021 г., а по-късно са заснети заедно и по време на новогодишното шоу на телевизия NBC, в което Майли участва.

Към началото на 2022 г. публичните прояви на близост между двамата не оставят никакво съмнение, че те са официално двойка. За разлика от предишните си връзки, Майли умишлено държи този романс далеч от светлините на прожекторите. Двойката прави първата си поява на червения килим едва по време на събитието SNL50 през февруари 2025 г. Дори на големи събития, като наградите "Грами" през 2024 г., където Майли печели първото си отличие, Макс остава дискретен, подкрепя я, без да се стреми да бъде в центъра на вниманието.

В разговор с изданието The Cut през септември 2025 г. Майли споделя подробности за връзката им: "Намерих човек, който означава много за мен, отнася се изключително добре с мен и ме уважава. Трябваше да открия някого, който се отнася към мен с уважение... Освен това мъжът ми е невероятно секси. Но той и ме уважава", допълни тя.

След четиригодишна връзка, източник потвърждава пред списание PEOPLE, че двамата са се сгодили. Макс ѝ предлага брак, докато са в Япония в края на миналата година, разкрива той в отделно интервю за списание Wonderland. "Усещах как сърцето ми бие лудо", споделя барабанистът пред изданието, описвайки момента на предложението.

В събота Майли сключи брак с Макс в Палм Спрингс. Церемонията се състоя в имение, принадлежало някога на Франк Синатра. Водещ на сватбената церемония беше Уейн Койн от групата The Flaming Lips. Сред гостите бяха бащата на Майли - Били Рей Сайръс, приятелката му Елизабет Хърли, както и Джеси Лайт, Кейти Койн, Джейкъб Бикс, Оливия Руденски, Шон Евърет, д-р Еймън, Виджат и Майкъл Полак. Булката изглеждаше зашеметяващо в бяла сатенена рокля с дълги ръкави, дълбоко изрязан гръб и къс шлейф. Младоженецът беше облечен в класически черен смокинг, бяла риза и черна вратовръзка.

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