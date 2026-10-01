По-малкият брат на принцеса Даяна говори за натиска, с който се сблъскват съпрузите на членове на кралското семейство

2155 Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Чарлз Спенсър споделя колко трудно може да бъде да се ожениш за член на кралското семейство.

По-малкият брат на принцеса Даяна говори за натиска, с който се сблъскват съпрузите на членове на кралското семейство, по време на разговор с кралската биографка и бивша редакторка на Vanity Fair Тина Браун. Двамата обсъждат новата му автобиография Swan Song: Diana, My Sister на събитие в Челси, Ню Йорк.

Думите му придобиват допълнителен контекст на фона на откровената критика на Браун към Меган Маркъл, която през 2018 г. се омъжи за племенника на Спенсър, принц Хари. Въпреки че нито Меган, нито Кейт Мидълтън, съпругата на другия му племенник принц Уилям, не бяха споменати по име, Спенсър подчерта, че животът в монархията може да бъде особено труден за хора, които не са израснали в нея.

"Смятате ли, че е невъзможно да бъдеш съвременен човек в рамките на монархията?", попита Браун, докато двамата обсъждаха натиска, на който Даяна е била подложена след сватбата си с тогавашния принц Чарлз през 1981 г.

"Е, има хора, които го издържат", отговори Спенсър. "Мисля, че за някои хора е много трудно да бъдат част от нея. Ако си израснал в кралско семейство, вероятно е много по-лесно, отколкото да се ожениш за човек от него."

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Ако погледнете съпругите на мъжете, които са се оженили за членове на кралското семейство, ще видите, че това е трудно. Това е начин на мислене, който е много специфичен", добави той.

Браун, която от години пише за британското кралско семейство, е известна с критиките си към херцогинята на Съсекс. В подкаста The Ankler с Джанис Мин тя заяви, че Меган има най-лошата преценка от всички хора на света, като добави: "Тя е безупречна в това да обърква всичко. Наистина е така."

Скоро Браун написа в Substack, че предложението към Меган за участие в сериала на Netflix The Gentlemen е било оттеглено заради негативна реакция. People съобщи, че херцогинята на Съсекс води преговори за роля в сериала, но все още няма постигнато споразумение.

Междувременно Спенсър направи паралел между вниманието, на което са подложени Меган и Хари, и медийния натиск, преживян от сестра му. Докато промотираше Swan Song: Diana, My Sister, той заяви пред BBC News, че отношението към херцога и херцогинята на Съсекс му напомня за случилото се с Даяна.

"Ако погледнете таблоидна статия за Даяна или за двойката, за която говорите - Хари и Меган, те могат да бъдат наистина, наистина неприятни", каза Спенсър. "Мисля, че хората трябва да се поучат от примера на Даяна."

В ексклузивно интервю за People по-рано този месец Спенсър говори за новите си мемоари.

"Тази книга, според мен, е нещо, което Даяна би харесала. Тя винаги се радваше, когато ѝ правех комплименти, а това са 350 страници с комплименти", каза той.

"Мисля, че това ми дава възможност да разсея някои митове", добави Спенсър.

След като Daily Mail публикува първия откъс от книгата, в който се разказва за телефонен разговор между Спенсър и тогавашния принц Чарлз преди погребението на Даяна, се появиха нови реакции. Според Спенсър по време на разговора Чарлз му е казал: "Бъди спокоен, скоро ще я забравим."

Говорител на Бъкингамския дворец заяви: "Макар че по принцип не коментираме книги, Негово Величество е наясно, че болката от загубата на близък човек може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не осъзнават, дори много години след такава загуба."

Оттогава Спенсър защитава спомените си и го направи отново по време на разговора си с Браун.

"Получих само два телефонни разговора от тогавашния принц на Уелс. Спомням си ги много добре. Сигурен съм, че той си спомня как му затвориха телефона, защото вероятно това не се случва много често", каза той.

По повод изявлението на краля, предадено чрез двореца, Спенсър добави: "Той имаше възможността да не каже нищо или да отрече, че го е казал, но не направи нито едното, нито другото. Той не каза, че не е казал това."

"Той не каза, че не го е казал", съгласи се Браун. "Той го приписа на твоята братска скръб."

"Е, това се нарича манипулация", отвърна Спенсър, което предизвика аплодисменти от публиката.

Чарлз Спенсър и принцеса Даяна като деца Снимка: Twitter

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.