Най-известната сръбска артистка в света навършва 80 години. Това обаче не спира порива ѝ да твори и да създава пърформанси, които остават в историята на арт средите

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Макар историята на творчеството да е пълна с измъчени гении, преживели ужасяващо детство, белязано от насилие и жестокост, не са много хората, които романтизират болката, сътресенията и несгодите, представяйки ги като задължителни условия за успех. Въпреки това има огромна стойност в историите за прочути творци, които са успели да преминат през травматично детство. Първо, защото за всеки, който някога се е чувствал прекършен от смазващи обстоятелства, тези разкази носят уверението, че е възможно човек да води пълноценен живот, независимо от картите, които съдбата му е раздала. Второ, защото тези лични свидетелства поставят под въпрос едно широко разпространено схващане - почти автоматичното ни предположение, че хората, постигнали обществено признание и финансов успех, задължително водят безоблачен и лек живот.

Марина Абрамович е родена в Белград през 1946 г., малко след края на Втората световна война. Годините на нейното израстване, макар и болезнени, не са нещо необичайно за средата, в която се намира. Макар преживяванията на Абрамович несъмнено да се дължат на специфичните характери на родителите ѝ, те отразяват и по-общи културни патологии, свързани с дисциплината и хроничното отричане на емоционалната реалност. "И двамата ми родители бяха партизани и национални герои. Те бяха изключително строги и толкова ангажирани с кариерите си, че до шестгодишна възраст живеех при баба си. Дотогава дори не знаех кои са родителите ми. Те бяха просто двама непознати, които идваха на гости в събота и носеха подаръци. Когато бях на шест, се роди брат ми и ме върнаха при родителите ми. От този момент нататък детството ми беше много нещастно. Израснах в среда на невероятен контрол, дисциплина и насилие у дома. Всичко беше крайно. Майка ми никога не ме е целувала. Когато я попитах защо, тя отговори: "За да не те разглезя, разбира се". Тя имаше фобия от бактерии, затова не ми позволяваше да играя с други деца - страхуваше се, че мога да се разболея. Дори миеше бананите с почистващ препарат. Прекарвах по-голямата част от времето си сама в стаята си. Имаше безброй правила. Всичко трябваше да бъде в перфектен ред. Ако спя в разхвърляна поза, майка ми ме събуждаше посред нощ и ми нареждаше да лежа изпъната."

Илюстрирайки как подобно родителство изкривява представата за реалността и как системното лишение кара детето да копнее за нежност и грижа, Марина описва реакцията си към едно събитие, което за повечето деца би било изключително травмиращо. "Когато един от млечните ми зъби падна и кръвотечението не спираше, всички помислиха, че може да имам хемофилия, затова ме приеха в болница за една година. Това беше най-щастливият и прекрасен период в живота ми. Всички се грижеха за мен и никой не ме наказваше. Никога не съм се чувствала "у дома" в собствения си дом, а и никъде другаде не се чувствам така." И все пак, при тези сурови условия, Абрамович няма друг избор, освен да развие умение, основополагащо за творчеството - онази жизненоважна способност за "плодотворна самота" и умението човек да не прави нищо, останал напълно сам със себе си.

Изолирана от другите деца и обречена на принудителна самота, Марина започва да рисува всекидневно - едно от малкото занимания, които майка ѝ подкрепя - още когато е едва на три години. Рисуването се превръща в призма, през която момичето възприема и осмисля света. Тя разказва за един случай, оказал особено силно влияние върху нея: "Един ден лежах на земята и гледах нагоре, когато над мен прелетяха няколко свръхзвукови самолета, оставяйки след себе си невероятни линии, приличащи на рисунки. Наблюдавах как се появяват, оформят се и след това изчезват; а после небето отново ставаше синьо. Беше невероятно. Веднага отидох във военната база и попитах приятели на баща ми дали могат да ми дадат дванадесет свръхзвукови самолета, за да направя рисунка в небето. Те се обадиха на баща ми и казаха: "Прибери си дъщерята оттук. Тя е напълно луда!" След това никога повече не стъпих в ателието. Беше почти като духовно преживяване и осъзнах, че мога да създавам изкуство буквално от нищото. Мога да използвам вода, огън, земя, вятър, самата себе си. Важна е концепцията. Това беше началото на пърформанса за мен."

Катрин Дж. Морис, куратор в Центъра за феминистко изкуство "Елизабет А. Саклър“ (към фондацията на семейство Саклър), и пърформанс артистът и отличена гостенка Марина Абрамович присъстват на обяда "Жените в изкуството“, организиран от Бруклинския музей на 5 ноември 2015 г. в Бруклин, Ню Йорк Снимка: Getty images

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Първите ѝ стъпки в пърформанса - нещо, което по онова време дори не се е смятало за форма на изкуство - често са съпътствани от публични провали. Но въпреки честите подигравки и критики от страна на пресата, тя продължава да изпитва границите на своите физически и психически възможности, представяйки провокативни пърформанси, които поставят под въпрос основните ни представи за това какво трябва да бъде изкуството.

Художничката Марина Абрамович (вляво) участва в пърформанс по време на вечерта за откриването на изложбата „Marina Abramovic: The Artist is Present" в Музея за модерно изкуство (MoMA) на 9 март 2010 г. в Ню Йорк. Снимка: Getty images

Междувременно, вече прехвърлила двадесетте, Марина Абрамович все още живее с родителите си и продължава да бъде постоянно наказвана от майка си, която я бие, а веднъж дори изгаря нейни творби. "Дори не ми е хрумвало да си тръгна. По онова време просто нямаше друг избор." Няколко поколения в една и съща къща - така живеят хората в Източна Европа по това време.

Актьорът Уилем Дефо и художничката Марина Абрамович присъстват на прожекцията "Марина Абрамович“ в Музея за модерно изкуство (MoMA) на 31 май 2012 г. в Ню Йорк. Снимка: Getty images

И тогава се случва нещо, което буквално променя живота ѝ: на двадесет и деветия си рожден ден Абрамович получава покана за участие в нидерландско телевизионно предаване. "Когато пристигнах на летището в Амстердам, ме посрещна друг творец, мъж на име Улай, който трябваше да бъде мой водач. Оказа се, че имаме рожден ден на една и съща дата, а и много други общи неща. Веднага се влюбихме безумно един в друг. Върнах се в Белград, но мъката по другия ни налегна и планирахме да се срещнем в Прага - град, разположен между Амстердам и Белград. Решихме да заживеем и да работим заедно в Амстердам. Беше един от онези вълшебни моменти, в които всичко си идва на мястото. И така, на двадесет и девет години избягах от дома си, за да живея с Улай. Буквално избягах. Майка ми отиде в полицията, съобщи, че съм изчезнала, и даде мое описание. Полицаят попита: "А на колко години е тя?" Когато разбра, че съм на двадесет и девет, той отпрати майка ми."

Марина Абрамович представя „Седем минути колективно мълчание“ по време на третия ден от фестивала "Гластънбъри“ 2024 във фермата „Уорти Фарм“ (Worthy Farm), Пилтън, на 28 юни 2024 г. в Гластънбъри, Англия. Основан от Майкъл Ийвис през 1970 г., фестивалът "Гластънбъри“ включва около 3000 изпълнения на повече от 80 сцени. Известен със своята оживена атмосфера и емблематичната „Пирамидална сцена“ (Pyramid Stage), фестивалът предлага разнообразна програма от музика и изкуства, въплъщавайки духа на общността, творчеството и грижата за околната среда Снимка: Getty images

Позовавайки се на твърдението на Киркегор, че "колкото повече човек се ограничава, толкова по-изобретателен става", Абрамович разсъждава върху това колко дълбоко ранните преживявания се запечатват в човешкия дух и колко трудно е човек да заживее в своята свобода, след като деспотът вече не е на сцената. "В началото ми беше трудно да свикна с новопридобитата си свобода. Макар на едно ниво да мразех всички ограничения в Белград - както политическия контрол, така и живота у дома - и да се бунтувах срещу тях, в същото време те ме хранеха. В Амстердам почувствах нуждата сама да си създам ограничения и започнах да си поставям инструкции в своите пърформанси. И до днес всяко мое изпълнение се основава на дисциплина и конкретни инструкции, които трябва да бъдат изпълнени пред публика. Това се превърна в рамката, в която създавам творбите си.

Гости разглеждат произведение на изкуството от Марина Абрамович по време на вечерта за предварителен преглед на "Арт Базел Хонконг 2025“ в Конгресния и изложбен център в Хонконг, на 27 март 2025 г. Снимка: Getty images

Марина не прави никакви компромиси по отношение на това да бъде художник на пълен работен ден. "Единственото, което исках, беше да бъда творец. Не исках да работя в ресторант или да върша каквато и да е друга работа, затова с Улай решихме да живеем заедно във ван. Това беше най-радикалното, но и най-простото решение, което някога съм вземала. Всъщност, това беше единственият начин да съществуваме. Нямахме пари, а пърформансите, които правехме, почти не носеха приходи. Живяхме така пет години и това беше истинско блаженство!"

И все пак, този екстатичен романс в крайна сметка се разпада и двамата започват да се отдалечават един от друг. Болката от раздялата, както и самият пърформанс, който я съпътства, са съизмерими с мащаба, с който е започнала тяхната любов. "В продължение на осем години с Улай искахме разрешение да осъществим пърформанс на Великата китайска стена. Планът ни беше да тръгнем от двата противоположни края, да вървим един към друг и да се оженим, когато се срещнем. До момента, в който китайските власти най-накрая дадоха съгласието си, връзката ни вече беше приключила. Никога не съм била човек, който пропуска добра възможност, затова решихме все пак да извървим пътя един към друг, но когато се срещнем - да си кажем "сбогом". Беше изключително болезнено. Нещо повече - по това време знаех, че Улай е оставил китайската си водачка бременна и скоро ще има дете от нея."

Това, което започва като приказен романс, завършва като кошмар. Абрамович е на четиридесет години и макар да се чувства "дебела, грозна и нежелана", тя има само един избор, за да продължи напред - да създава стойностно изкуство. Така затваря кръга, връщайки се към определящите преживявания от детството си - доказателство, че великите творци прекарват целия си живот в това да черпят сила от собствените си рани. "Докато растях, личният ми живот не се ценеше. Най-благородното нещо, което човек можеше да направи в моето семейство, беше да пожертва всичко в името на някаква кауза. Изкуството се превърна в моя кауза и до днес то е всичко за мен. Посвещавам цялата енергия на тялото си на своята работа и напълно съм пожертвала един по-конвенционален личен живот в името ѝ. Нямам партньор, нито деца, но много се гордея със себе си, че винаги правя това, което искам, независимо от цената и независимо колко време е отнело... Събуждам се сутрин с порив да творя; сякаш съм в треска. Всеки ден е строго структуриран. Работя, работя, работя, а любопитството ми никога не стихва. Аз самата съм като клиничен случай: ако не получаваш любов от семейството си, търсиш я другаде. Аз получавам нужната ми любов от своята публика. Без публиката моите пърформанси не биха съществували, защото нямам мотивация да ги правя сама. Публиката завършва творбата ми и се е превърнала в център на моя свят".

И все пак, тази любов от страна на публиката, както и осезаемите материални облаги, които тя носи, са - или поне трябва да бъдат - само страничен продукт от онази лична страст, която движи твореца. "Когато при мен дойде млад творец и каже: "Искам да бъда известен и богат", аз го моля да си тръгне, защото това не е причина да се занимаваш с изкуство. Тези неща са просто странични ефекти - може да имаш късмета да ги постигнеш, но не бива да са целта. Причината да твориш трябва да бъде много по-дълбока. Знаеш, че си творец, ако просто "трябва" да създаваш изкуство - това е като дишането, нямаш друг избор. Нищо не би трябвало да може да те спре.

Отбелязвайки, че понякога изкуството бива отхвърлено не защото е лошо, а защото е "изпреварило обществото". "Функцията на твореца в едно смутено общество е да задава правилните въпроси, да отваря съзнанието и да извисява ума. Успехът на един творец обикновено се измерва според това за каква сума може да продаде творбите си - особено в Америка. Това за мен е шокиращо. Как изобщо можеш да оценяваш хората по този начин?"

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