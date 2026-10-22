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Машин Гън Кели, бившият партньор на Меган Фокс и баща на дъщеря й, е започнал да се сближава с актрисата Дакота Джонсън. Двамата наскоро са били забелязани заедно в Ню Йорк, което породи спекулации за възможна романтична връзка.

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Според информация на BANG Primer, позоваваща се на източник на сп. People, 36-годишният музикант и 37-годишната звезда от "50 нюанса сиво" все още не бързат да определят отношенията си.

"Те се срещат тайно, за което хората не знаят, защото няма снимки", разкрива източникът пред People. По думите му двамата са във фаза на опознаване, но се виждат все по-често и привличането помежду им се засилва. Те все още не са определили официално статуса на отношенията си, но споделят сходно сухо и мрачно чувство за хумор.

Връзката между Машин Гън и Меган започна през 2020 г., след като двамата се запознаха на снимачната площадка. През януари 2022 г. те се сгодиха, но впоследствие отмениха годежа си. През ноември 2024 г. Фокс обяви, че очаква дете от музиканта. Само месец по-късно стана ясно, че двамата са се разделили. На 27 март 2025 г. се роди дъщеря им Сага Блейд Фокс-Бейкър - първото им общо дете.

Междувременно Дакота наскоро разкри в интервю за Vogue, че иска да забави темпото на професионалния си живот и да се съсредоточи повече върху личното си щастие. Актрисата, която преди беше сгодена за фронтмена на Coldplay Крис Мартин, признава, че след години на непрекъсната работа изпитва нужда от промяна.

"Работих толкова дълго, че сега имам това дълбоко призвание да променя малко перспективата си и може би да имам малко повече реален живот", споделя тя.

Джонсън планира да снима по-малко филми през следващите години и да отделя повече време на живота извън екрана.

Актрисата откровено говори и за желанието си да има деца. "Наистина искам", признава тя, като допълва, че през последните години все по-силно усеща, че майчинството може да бъде част от бъдещето й.

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A post shared by Dakota Johnson (@dakotajohnsonsu)

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