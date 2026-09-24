Певецът предлага на американката брак на 3 януари т.г., докато тя подрежда багажа им за поредното пътуване

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Един от най-желаните ергени в Италия и на планетата - Дамиано Давид, вокалист на италианската рок банда "Монескин", утре ще се ожени за приятелката си, американската певица и актриса Дав Камерън, съобщават италиански медии, сред които "Скай Ти Джи Ком 24", местните издания на "Венити феър", "Вог" и "Оджи". Това предаде БТА.

Дамиано и Дав са заедно от 2023 г. Певецът предлага на американката брак на 3 януари т.г., докато тя подрежда багажа им за поредното пътуване. Дамиано я изненада точно тогава, като й поднася годежен пръстен, в чието проектиране е участвал лично. Казва й, че иска да прекара остатъка от живота си с нея и Дав приема предложението за брак. Няколко месеца по-късно двойката оповестява, че е избрала 25 септември за сватбата си, припомнят медиите.

Противно на очакванията обаче тържеството няма да бъде в родния град на Дамиано - Рим, а в областта Тоскана. За декор на сватбата е избран луксозният хотелски комплекс Кастилион Дел Боско. Не за първи път там се женят звездни двойки. В миналото там сключиха брак моделът Кейт Ептън и тенисистката Каролине Возняцки. В същия комплекс Барак Обама отседна, за да играе голф преди време, а Пол Макартни отпразнува 70-годишния си юбилей.

Булката Дав Камерън ще бъде със сватбена рокля на модната къща "Валентино", но как ще изглежда тя, се пази в пълна тайна. Според информациите на "Венити феър" са взети такива мерки, че в хотелския комплекс по време на сватбеното тържество да не може да припари нито един папарак.

Предполага се, че сред звездните гости на сватбата ще бъдат членовете на групата "Монескин", които за последно бяха заедно по време на световно турне през 2023 г. След това Дамиано се посвети на солова кариера и издаде самостоятелен албум. После го преиздаде, допълвайки го с още песни и предприе и световно турне. Планира се рок бандата да се събере отново официално догодина за фестивала в Сан Ремо, където ще бъде сред почетните гости.

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Булката е родена на 15 януари 1996 г. във Вашингтон и истинското й име е Клоуи Селест Хостерман. Дав Камерън е нейното сценично име. Дамиано Давид е роден на 9 януари 1999 г. в Рим. Преди Дав той имаше любовна афера с италианската инфлуенсърка и поетеса Джорджа Солери.

11 февруари 2026 г. - Дамиано Давид и Дав Камерън присъстват на премиерата на филма 56 days Снимка: Getty Images

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