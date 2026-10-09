1964 Снимка: Getty Images

Фронтменът на Imagine Dragons Дан Рейнолдс и американската актриса Минка Кели са сложили край на отношенията си, съобщават източници, цитирани от сп. People. Причините за раздялата засега остават неизвестни.

Рейнолдс и Кели започнаха да се срещат през 2022 г., малко след като музикантът обяви раздялата си със съпругата си Ая Волкман. Впоследствие актрисата постепенно се сближи и с четирите деца на изпълнителя от брака му с Волкман. Според публикации Кели е поддържала добри отношения с тях и неведнъж е била забелязвана заедно с музиканта и семейството му по време на ваканции и пътувания.

Преди връзката си с Минка Кели фронтменът на Imagine Dragons беше женен за музикантката Ая Волкман, вокалистка на групата Nico Vega. Двамата се запознават през 2010 г. и имат четири деца.

Бракът им преминава през няколко трудни периода. През 2018 г. Рейнолдс публично обяви, че двамата се разделят след седем години. Впоследствие музикантът и Волкман успяха да възстановят отношенията си, а през 2019 г. семейството посрещна четвъртото си дете.

През септември 2022 г. Рейнолдс съобщи за нова раздяла със съпругата си. Тогава той подчерта, че въпреки края на брака им основен приоритет и за двамата остава благополучието на децата.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

През април 2023 г. Волкман официално подаде молба за развод. По това време Рейнолдс вече имаше връзка с Минка Кели. В изявленията си музикантката запази дискретност относно причините за раздялата, като акцентира върху четирите им деца и споделените през годините спомени.

Засега не е ясно дали Дан Рейнолдс и Минка Кели ще коментират публично края на връзката си. Нито един от двамата не е разкрил подробности за решението им да се разделят.

Minka Kelly and Imagine Dragons singer Dan Reynolds split. https://t.co/AXT1egnQmI https://t.co/h0ucxQ3OFY — TMZ (@TMZ) October 7, 2026

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.