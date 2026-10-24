1175 Снимка: Kate Green/Getty Images for Netflix

С откриването на 83-тия филмов фестивал във Венеция през лятото, а само преди няколко дни давайки старта и на тазгодишното издание на "Синелибри", филмът на Дани Бойл "Мастило" върна публиката към периода на възход на британския таблоид "The Sun", чиято история на създаване пресъздава.

В главната роля, на Лари Ламб, влиза Джак О'Конъл, който е редакторът, нает от Рупърт Мърдок (Гай Пиърс) - по онова време изгряващ австралийски медиен магнат - за да преобрази вестника. И както историята припомня, Ламб успява: в рамките на година, след като поема управлението през 1969 г., удвоява тиража на изданието. Така, благодарение и на характерните си яркочервени заглавки, "The Sun" се превръща в най-продавания всекидневник на Острова към края на 70-те години.

Филмът, адаптиран за екрана от Джеймс Греъм по неговата собствена награждавана пиеса от 2017 г., превръща възхода на "The Sun" в шеметно, бурно приключение с библейски мащаби. Лентата съдържа солидна доза от онова типично британско самоиронизиране, поднесено в динамичен и хаотичен стил - с тревожни ретроспективни епизоди и енергични включвания на зърнести архивни кадри.

Това е първото участие на Бойл в конкурсната програма във Венеция. Режисьорът, известен с филми като "Трейнспотинг" и "28 дни по-късно", остава верен на своя неподражаем почерк - включително чрез използването на ударни британски рок парчета в саундтрака - дори в рамките на един наглед конвенционален биографичен филм.

Сензационните похвати на Ламб нарушават журналистическите конвенции, като се обръщат директно към работническата класа и отхвърлят елитарните претенции на журналистиката относно това кое се счита за новина и кое - не. Защото те знаят, че хората не искат огледално отражение на света; те искат прозорец, през който да гледат навън и да мечтаят. Това означава новини за знаменитости и спортни звезди, раздаване на безплатни неща и публикуване на снимки на оскъдно облечени жени.

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2 септември 2026 г. Дани Бойл, Гай Пиърс, Джак О'Конъл, Клеър Фой на 83-тото издание на кинофестивала във Венеция, където представят филма "Мастило", посветен на Рупърт Мърдок и списание "The Sun" Снимка: Kate Green/Getty Images for Netflix

В "Мастило" Бойл проследява моралния упадък на вестника на фона на растящите му тиражи, като се фокусира по-конкретно върху два случая сред многобройните спорни редакционни решения на "The Sun": отвличането и убийството през 1969 г. на Мюриел Маккей - съпругата на Алик Маккей, сътрудник на Мърдок; както и отношението към Стефани Ран - първия модел, позирал топлес за рубриката "Page 3" на таблоида.

В периода, в който се развива действието, ерата на дезинформацията все още не е настъпила напълно. Но лентата загатва за бъдещето, което предстои, като същевременно отказва да превърне Мърдок в "чудовище". Бойл отбелязва, цитиран от "New York Times": "Той донесе глътка свеж въздух в едно наистина закостеняло британско общество." "Мастило" отправя и остри критики към стремежа към печалба, който движи съвременните новинарски медии. Живото пресъздаване на това как е изглеждала журналистиката в миналото - не само редакционните обсъждания, но и онази красива смесица от "мръсотия, пара и нечистотии" в печатницата, носи усещане за сурова романтика.

Гай Пиърс (вляво) като Рупърт Мърдок и Джак О'Конъл като Лари Ламб в сцена от филма "Мастило" на Дани Бойл. Снимка: Anthony Dickenson/Netflix via AP/БТА

Добрите режисьори отразяват времето, в което творят, но същевременно са и негови заложници - неразривно свързани с обратите на историята; една година са на върха, а на следващата - на дъното. Такъв е случаят и с Бойл, чийто път преминава от слънчевите висини на епохата "Cool Britannia", с филми като "Плитък гроб" и "Трейнспотинг" - през имперския размах на "Беднякът милионер" и Лондонската олимпиада, та чак до днешния период на несигурност и застой, когато някой скъп за него проект може да рухне под краката му като изтощен кон. Днес той е на 70 години и продължава да се бори със зъби и нокти, за да доведе филмите си до завършване. "Аз съм оптимист", казва той. "Затова не изпадам в отчаяние, както знам, че правят мнозина други. Освен това, аз съм малко по-далеч от медийния свят, което ми позволява да гледам на нещата от малко по-различен ъгъл. А и с напредването на възрастта ставам все по-предпазлив към медийните мании - към онова постоянно нагнетяване на катастрофични настроения и усещането за някакъв неизбежен упадък."

През 2012 г. Бойл замисля и режисира "Isles of Wonder" - церемонията по откриването на Олимпийските игри в Лондон. Шоуто се превръща в истински триумф: мащабен празник на британската култура, в който намират място Джеймс Бонд и кралица Елизабет II, имигрантите от кораба "Уиндръш" и Националната здравна служба, Шекспир и "Секс Пистълс". "Isles of Wonder" вече спокойно може да се нарече легенда. Днес шоуто се нарежда до двамата му основни персонажа - Джеймс Бонд и Кралицата. Това грандиозно събитие привлича над 20 милиона зрители във Великобритания, като моментът, който се превръща в истински хит е именно появата на кралица Елизабет II в скеч заедно с изпълнителя на ролята на Джеймс Бонд - Даниел Крейг. Самата кралица пожелава да произнесе незабравимите думи: "Добър вечер, г-н Бонд".

Режисьорът Дани Бойл позира пред фотографи по време на фотосесия за филма "Мастило“ на 83-тото издание на филмовия фестивал във Венеция, Италия, в сряда, 2 септември 2026 г. Снимка: Getty Images

Как обаче историята ще оцени "Беднякът милионер", зрелищния филм на Бойл от 2008 г., отличен с "Оскар", който разказва за момче от гетото, ударило джакпота. Бойл снима лентата в Мумбай, отчасти на хинди и с местен екип. "Днес вече не бихме могли да направим такъв филм", казва той. "И така трябва да бъде. Време е да осмислим всичко това. Трябва да погледнем към културния багаж, който носим, и към следата, която сме оставили в света. По онова време това изглеждаше радикално. Взехме решение само шепа хора от нас да отидат в Мумбай. Да работим с голям индийски екип и да се опитаме да създадем филм, потопен в съответната култура. Но все пак си външен човек. Този подход си остава несъвършен. Подобен вид културно присвояване може да е било приемливо в определени моменти, но в други - не е. Искам да кажа, че се гордея с филма, но днес дори не би ти хрумнало да направиш нещо подобно. Дори нямаше да получи финансиране. Дори и аз да участвам, бих потърсил млад индийски кинотворец, който да го заснеме."

Режисьорът израства, потапяйки се в new wave музиката и артхаус киното. Започва кариерата си като бунтар от работническата класа и се стряска при мисълта, че днес е част от статуквото. "В крайна сметка, всичко се свежда до пънка", казва той. "Последният път, когато Лу Рийд говори публично, той заяви: "Искам да взривя всичко" - защото в душата си той си остана пънкар. А ако успееш да възприемеш този дух, той те поддържа в едно динамично, променливо състояние - което е много по-важно от това да имаш някакво фиксирано място, към което да принадлежиш. Затова се старая да нося тези ценности в себе си и да запазя тази вяра. Не че работата ми е наистина революционна или радикална. Искам да кажа - не разбивам нещата на парчета. Ценя масовата публика. Вярвам в популярните развлечения. Искам да прекрачвам границите, но да взема масовата публика със себе си." Въпреки че думите му звучат противоречиво, той е намерил начин да го разреши, "поне в собственото си съзнание."

Звездата на Юън Макгрегър изгря благодарение на лентата "Трейнспотинг" Снимка: IMDB

Бойл се увлича по киното още в ранна възраст, а през 1978 г. завършва "Английска филология и драма" в университета в Бангор. По-късно работи в престижния лондонски театър "Royal Court" - наричан още "театър на драматурзите" - и режисира постановки за "Royal Shakespeare Company". Следва период, в който създава телевизионни драми за BBC в Северна Ирландия, както и епизоди от поредицата "Инспектор Морс" за ITV.

Бойл придобива известност в средата на 90-те години, когато режисира черната комедия "Плитък гроб" - филм за съквартиранти в Единбург, които откриват голям куфар с пари. В лентата участват Кристофър Екълстън и Юън Макгрегър. Смята се, че съвременният начин на разказване и визуалният стил на филма са спомогнали за скъсването с традиционния облик на британското кино, което дотогава се е свързвало предимно с исторически драми. Бойл отново работи с Макгрегър по филма "Трейнспотинг", който представя живота на хероиновите зависими в шотландската столица по суров, но и хумористичен начин.

Филмът "Беднякът милионер" е сниман в Индия с почти изцяло местен екип и спечели куп престижни награди Снимка: IMDB

Двамата обаче влизат в конфликт, когато главната роля във филма на Бойл от 2000 г. "Плажът" е предложена на звездата от "Титаник" Леонардо ди Каприо. Режисьорът признава: "Не се отнесохме много добре с Макгрегър", а самият актьор споделя, че го е възприемал "като някакъв знак, който нося - че съм актьорът на Дани Бойл". Впоследствие двамата се сдобряват и заедно с останалия каст от "Трейнспотинг" се събират отново, за да създадат продължение през 2017 г., като към каста се включва и българската актриса Анжела Недялкова. Дани Бойл е избран за режисьор на един от филмите за агент 007 - "Смъртта може да почака", но се оттегля от проекта месеци преди началото на снимките поради "творчески разногласия".

Дани Бойл твърди, че "златният период" на нито един кинотворец не продължава повече от десетилетие, освен това според него първият филм на всеки режисьор е и най-добрият, тъй като киното е манипулативно изкуство - щом веднъж усвоиш триковете, започваш да ги прилагаш и всякаква първичност и невинност се губят. Тази теория, както самият той смята, произтича от възгледа на баща му за неговото творчество. Баща му Франсис, човек, самообразовал се, след като напуска училище на 14 години, за да работи като тъкач във фабриките в Северен Манчестър, а по-късно става огняр в електроцентрала, гледа всички филми на сина си и е най-директният и постоянен негов критик. "Доста е добре", казва той след всеки филм. "Но не е толкова добро, колкото "Плитък гроб".

Режисьорът Дани Бойл (държейки една от статуетките "Оскар“, спечелени от филма "Беднякът милионер“) присъства на 81-вия годишен бал на гуверньорите на Академията, състоял се в театър "Кодак“ на 22 февруари 2009 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Снимка: IMDB

Бойл вярва, че всичко е постижимо и води своя собствена, еднолична война срещу скуката в киното: докато гледате филмите му, може да преживеете какво ли не, но никога няма да се оплачете от досадно разтягане на действието. И именно затова, по неговите думи, "постоянната смяна на жанровете и създаването на коренно различни филми е добра идея. Това е начин отново да се почувстваш уязвим, да се върнеш към онази невинност. Същото важи и за работата с ограничен бюджет. В момента, в който си помислиш, че можеш да правиш каквото си поискаш и че всеки голям професионалист на света чака, за да работи с теб - тогава си загинал. Е, или поне Джеймс Камерън може би не е, но аз със сигурност съм."

Бойл усеща част от тази потискаща тежест на очакванията след успеха на "Трейнспотинг" като се съгласява да работи с бюджет от 55 милиона паунда и най-голямата холивудска звезда - Леонардо ди Каприо - за създаването на филма "Плажът". По време на снимките, преследвани от лош късмет, и на фона на противоречивите отзиви от критиката, той осъзнава, че да бъдеш "крал на света" съвсем не е толкова бляскаво, колкото изглежда. Човек остава с впечатлението, че след втория му знаков филм - "Беднякът милионер" (който печели осем награди "Оскар", включително за най-добър филм и най-добър режисьор), - Бойл е твърдо решен преди всичко да не допуска същата грешка отново.

Режисьорът Дани Бойл и актрисата Анжела Недялкова пристигат за премиерата на филма "T2 Трейнспотинг“ на 67-ия Международен филмов фестивал в Берлин, Германия, 10 февруари 2017 г. Снимка: IMDB

Като се има предвид произходът му - израснал в общинско жилище близо до Бъри, заедно с двете си сестри (едната от които негова близначка) и строги, трудолюбиви родители, по логиката на нещата той е трябвало да бъде суров социален реалист. Тази традиция обаче никога не го е привличала. Или вкусът му е бил твърде всеобхватен, или самият той - твърде оптимистичен. "Обичам да вземам подобни тежки теми и наистина да разгръщам възможностите им до краен предел", казва той. "Макар в личния си живот да се държа доста сдържано, дайте ми сцена и ще бъда възможно най-екстравагантен."

В миналото Бойл често е говорил за това как католицизмът от детството му - бил е помощник в олтара, а майка му е искала да стане свещеник - е повлиял на творчеството му; по-конкретно чрез акцента върху чувството за вина като ключов двигател на мъжкото поведение. Днес той се опитва да се бори с това, но признава, че е "програмиран" по този начин.

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