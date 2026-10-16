Българската се надява, че ще получи признание отвъд Океана с парчето ѝ "Bangaranga"

9577 Снимка: AP/Martin Meissner/БТА

Тазгодишната победителка в музикалния конкурс "Евровизия" DARA се е кандидатирала за четири категории на наградите "Грами" 2027 г.

Варненката се надява да бъде отличена за успеха на парчето си "Bangaranga" в категориите "Най-добър нов изпълнител", "Запис на годината", "Песен на годината", "Най-добро поп солово изпълнение".

Новината дойде от профила в X/Twitter - The Grammy Guru, който въпреки че неофициален на наградите "Грами", често се сдобива с ранна или вътрешна информация относно това кои изпълнители са подали своите песни и албуми за разглеждане в различните категории.

Дали DARA ще се окаже в списъка с новите номинирани за наградите "Грами" 2027 г. ще бъде обявен от Националната академия за звукозапис. Българската певица вече постигна не малко успехи с хита си "Bangaranga", като след като спечели "Евровизия", успя да влезе и в класацията "Billboard Global 200", достигайки до 90-то място.

Български музиканти вече могат да се похвалят, че са печелили престижната награда "Грами". През 1990 г. хорът "Мистерията на българските гласове" печели награда "Грами" за най-добър традиционен фолклорен запис (Best Traditional Folk Recording) за албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume 2. Рок групата ФСБ също е отличена през същата година за работата си по аранжимента и продукцията на латинохита Cielito Lindo.

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DARA's Official Submissions for the 2027 #GRAMMYs (exclusive to The Grammy Guru): Best New Artist Bangaranga: ROTY, SOTY, Pop Solo Perf Please credit us (@TheGrammyGuru) if you're posting our exclusive submissions on your account. https://t.co/7cn5QmvVyG — The Grammy Guru (@TheGrammyGuru) October 15, 2026

Композиторката Пенка Кунева, участвала в наградения през 2022 г. албум Women Warriors: The Voices of Change, също беше отличена за работата си. Наградите "Грами" се присъждат чрез гласуване, а не по индекс на популярност.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.