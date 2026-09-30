Дъщерята на Брус Уилис трогна феновете му (снимка)
На кадър в социалните мрежи 32-годишната Талула нежно целува звездата от "Умирай трудно", докато той се усмихва топло към камерата
Дъщерята на холивудската легенда Брус Уилис, Талула, трогна феновете му, след като публикува нова снимка с баща си в социалните мрежи. На кадъра 32-годишната Талула нежно целува звездата от "Умирай трудно", докато той се усмихва топло към камерата.
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"Толкова сладко!", написа тя съвсем кратко под снимката, която бързо събра хиляди трогателни коментари и думи на подкрепа от фенове, възхитени от силната връзка между баща и дъщеря.
71-годишният актьор изключително рядко се появява на обществени места през последните години, но съпругата му Ема Хеминг Уилис и дъщерите му периодично споделят уловени семейни моменти, за да държат почитателите му информирани.
През март 2022 г. семейството на Брус официално обяви, че той прекратява актьорската си кариера, след като бе диагностициран с афазия, която засяга способността за говорене и разбиране на речта.
През февруари 2023 г. близките му съобщиха за прогресиране на заболяването и уточниха конкретната диагноза - фронтотемпорална деменция. Заболяването засяга челно-слепоочните лобове на мозъка и за съжаление към момента не съществува лечение, което да го спре или излекува напълно.