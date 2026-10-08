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Дъщерята на Хали Бери - Нала Обри, защити майка си, след като бившият съпруг на актрисата Оливие Мартинес я обвини, че е упражнила физическо насилие над 13-годишния им син Масио.

Съдебен спор

18-годишната Нала, която Бери има от бившия си партньор Габриел Обри, определя майка си като "любящ и всеотдаен родител", който "може да бъде строг, когато е необходимо". Това става ясно от декларация, внесена във Върховния съд на Лос Анджелис и цитирана от Page Six.

Нала категорично заявява, че никога не е ставала свидетел на физическо насилие от страна на майка си спрямо по-малкия си брат.

"Никога не съм виждала майка ми да удря, шамаросва, души, сграбчва или по какъвто и да е начин физически да малтретира Масио", пише тя в декларацията. Допълва, че никога не е виждала Бери да поставя ръце около врата на сина си, да го души, да ограничава дишането му или да извършва каквото и да било, което дори отдалечено да наподобява твърденията срещу нея.

Нала посочва, че е живяла с Масио през по-голямата част от живота му, като е прекарвала време както в дома на майка си, така и в дома на баща си Габриел. Наскоро тя се е преместила от Калифорния в Масачузетс, където учи в колеж. По думите й Хали Бери е майка, която активно участва в живота на децата си и "винаги е намирала време" за нея, поставяйки нейните нужди и важните за нея неща на преден план. Нала казва, че е виждала майка си да се отнася по същия начин и към Масио.

"Тя посещаваше мачовете му, караше го на тренировки и турнири и се застъпваше за образованието му. Тя празнува успехите ни, подкрепя ни в трудните моменти и винаги е до нас, когато имаме нужда от нея", заявява Нала.

18-годишната дъщеря на актрисата признава, че майка й може да бъде строга, когато става въпрос за дисциплина.

"Майка ми е любящ и всеотдаен родител. Тя може да бъде строга, когато е необходимо, и очаква децата ѝ да спазват правилата и да се отнасят с уважение към другите. В същото време тя е топла, подкрепяща и дълбоко ангажирана с живота ни", пише Нала. "Никога не съм виждала нищо в начина й на възпитание, което да може да бъде определено като насилие."

Нала разказва още, че е била "шокирана, много тъжна и изключително разстроена", когато е научила за обвиненията на Мартинес срещу майка й. Тя заявява, че е "с разбито сърце" заради по-малкия си брат, когото описва като "забавен, умен и изпълнен с характер".

Нала отхвърля и друго твърдение на Мартинес - че Бери е отправяла расово нечувствителни или расистки коментари към сина им.

"Майка ми е от смесен произход, аз съм от смесен произход и Масио е от смесен произход", пише тя. "През целия ми живот майка ми е учила и двама ни да приемаме това, което сме, да ценим различията си и да уважаваме хората от всички среди."

Декларацията на Нала идва, след като 60-годишният Оливие Мартинес обвини Хали Бери, че е душила сина им по време на предполагаем конфликт на в края на септември в дома на актрисата. Мартинес е отправил обвиненията в рамките на искане за ограничителна заповед. Мартинес твърди още, че Бери и преди е влизала във физически конфликти със сина им и му е отправяла расово натоварени коментари. Впоследствие той е поискал да получи еднолично попечителство над Масио. Съдия временно му е предоставил основното попечителство, като е ограничил контактите на Бери до определени от съда посещения.

Хали Бери категорично отрича обвиненията чрез своя адвокат Марина Бек. В отговора си до съда Бери е поискала да бъде възстановено споразумението за съвместно попечителство 50/50. Тя твърди, че Мартинес настройва Масио срещу нея.

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