Според съдебни документи, с които Page Six се е запознал, единствен наследник на актрисата е дъщеря ѝ Кая, която тя има от бившия си годеник Владимир Кличко

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След смъртта си през август на 36-годишна възраст Хейдън Панетиер е оставила имущество на стойност над 6 милиона долара.

Според съдебни документи, с които Page Six се е запознал, единствен наследник на актрисата е дъщеря ѝ Кая, която тя има от бившия си годеник Владимир Кличко. Междувременно Кличко, назначен от съда за временен настойник на имуществото на дъщеря си, е подал молба Мелиса Моска̀л Бенчивенга да бъде определена за администратор на наследството на Панетиър.

От документите става ясно още, че Панетиер е починала без завещание. Тя е оставила лично имущество на стойност 5 208 519 долара и недвижими имоти за 1 023 600 долара, като общата стойност на наследството възлиза на 6 232 119 долара.

През септември 50-годишният Кличко поиска от съда да бъде назначен за настойник на имуществото на Кая, като е заявил, че тя "има право на цялото" имущество на покойната звезда от Nashville. Бившият професионален боксьор е определил назначаването си като "спешно и необходимо", тъй като то би му позволило да "получава, управлява и съхранява" активите на Кая от нейно име. В молбата си той също така твърди, че е бил информиран и вярва, че федерални агенти са влезли в дома на Панетиер в Лос Анджелис и са иззели имущество, принадлежащо на нейното наследство.

Документите разкриват и че Панетиер и Кличко са наели охрана и са сменили ключалките на къщата ѝ, след като са разбрали, че неизвестен човек е получил неразрешен достъп до имота. Кличко е настоял съдът незабавно да назначи личен представител, като е изразил опасения, че въпросният човек може да продължи с опитите да присвои имущество, принадлежащо към наследството на Панетиер.

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В началото на миналия месец 11-годишната Кая се е включила дистанционно в съдебно заседание заедно с баща си. Тя е описана като "тиха и спокойна", докато се е обръщала към съдията. По време на заседанието съдът е предоставил на Кличко временно настойничество върху наследството на бившата му годеница. Адвокатът му е поискал също разрешение Кличко да потърси съдействие от органите на реда за възстановяване на имущество, за което се смята, че е било присвоено от човек извън семейството.

Панетиър почина на 16 август на 36-годишна възраст в Грийнвил, Южна Каролина. Малко след смъртта ѝ Кличко почете паметта на бившата си годеница, като публикува във Facebook стара снимка, на която са той, Панетиър и Кая.

"На нашата дъщеря Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се погрижа тя да помни какъв човек беше", написа той.

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