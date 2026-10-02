Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

"Мечтая да мога да вдъхновявам хората около мен. Мечтая цялото ми семейство да се гордее с мен и се надявам всичките ми близки, които много обичам, да са около мен. Надявам се да се развивам най-много в тази професия, защото тя е това, което обичам".

Още по темата

Така дъщерята на фолк певицата Мария - 18-годишната Марая, сподели в интервю за "На кафе" какво ѝ се иска да се случва в бъдеще. Откровението си тя направи по време на втората си изложба, която е кръстена "La Dolce Vita". По думите на тийнейджърката вдъхновение са ѝ били всички емоции и моменти, които е преживяла през тази година. В творбите на Марая има много сладоледи, бонбони и всякакви сладки изкушения. По думите на майка ѝ Мария половинката на дъщеря ѝ - Дими, също е бил едно от вдъхновенията за младата артистка.

Въпреки че Марая има страст към изкуството, тя не е насочена към музиката, защото не обича да е в светлините на прожекторите, твърди популярната ѝ майка. "Ние сме на 180% една от друга. Имаше дори период, в който моята популярност ѝ тежеше", каза фолк певицата. "Обичам да съм по-дистанцирана, не обичам всеки да вижда всичко от мен и смятам, че така е най-добре", допълни на свой ред Марая.

Тя разказа и за живота си в Монако, определяйки го като много по-различен от този в България и е щастлива, че там ще "придобие много по-различни навици и ще има една уникална дисциплина".

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от MARIA PETKOVA (@maria_official_bulgaria)

Фолк певицата Мария призна, че се надява, че детето ѝ ще се развива в чужбина и освен че искрено ѝ го пожелава, разкри, че преди години ѝ е хвърлила пъпа във Франция.

Двете не крият, че за тях семейството е най-важно, заради което и прекарват много време заедно, а когато са далеч една от друга, както се случва вече покрай обучението на Марая в Монако, се чуват по няколко пъти на ден.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34603
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13490
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11677
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1409
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2253
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5391
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2215
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3552
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1428
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
417