Наскоро 18-годишната Марая направи втора изложба, като наред с това учи и живее в Монако

5763 Снимка: Стопкадър Нова телевизия

"Мечтая да мога да вдъхновявам хората около мен. Мечтая цялото ми семейство да се гордее с мен и се надявам всичките ми близки, които много обичам, да са около мен. Надявам се да се развивам най-много в тази професия, защото тя е това, което обичам".

Така дъщерята на фолк певицата Мария - 18-годишната Марая, сподели в интервю за "На кафе" какво ѝ се иска да се случва в бъдеще. Откровението си тя направи по време на втората си изложба, която е кръстена "La Dolce Vita". По думите на тийнейджърката вдъхновение са ѝ били всички емоции и моменти, които е преживяла през тази година. В творбите на Марая има много сладоледи, бонбони и всякакви сладки изкушения. По думите на майка ѝ Мария половинката на дъщеря ѝ - Дими, също е бил едно от вдъхновенията за младата артистка.

Въпреки че Марая има страст към изкуството, тя не е насочена към музиката, защото не обича да е в светлините на прожекторите, твърди популярната ѝ майка. "Ние сме на 180% една от друга. Имаше дори период, в който моята популярност ѝ тежеше", каза фолк певицата. "Обичам да съм по-дистанцирана, не обичам всеки да вижда всичко от мен и смятам, че така е най-добре", допълни на свой ред Марая.

Тя разказа и за живота си в Монако, определяйки го като много по-различен от този в България и е щастлива, че там ще "придобие много по-различни навици и ще има една уникална дисциплина".

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Фолк певицата Мария призна, че се надява, че детето ѝ ще се развива в чужбина и освен че искрено ѝ го пожелава, разкри, че преди години ѝ е хвърлила пъпа във Франция.

Двете не крият, че за тях семейството е най-важно, заради което и прекарват много време заедно, а когато са далеч една от друга, както се случва вече покрай обучението на Марая в Монако, се чуват по няколко пъти на ден.

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