В интервю разказва, че е знаела колко сериозно е заболяването на баща й, но едва сега може да си представи какво би означавало да израсне без него

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Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас, Карис, разказа за страховете и преживяванията си от детството, свързани с тежката битка на баща й с рака. Днес, на 23 години, тя признава, че едва сега започва истински да осъзнава колко несигурен е бил онзи период и какво е можело да се случи.

"Когато бях дете, не разбирах напълно, че баща ми можеше да умре", споделя Карис в интервю за испанското издание на списание Elle.

Тя разказва, че е знаела колко сериозно е заболяването на баща й, но едва сега може да си представи какво би означавало да израсне без него. По думите й болестта на актьора е сближила още повече семейството и я е накарала да се замисли за смъртността и крехкостта на живота.

Майкъл Дъглас беше диагностициран с рак в четвърти стадий през 2010 г. Първоначално заболяването беше определено като рак на гърлото, но по-късно актьорът уточни, че всъщност става дума за рак на езика. След лъчетерапия и химиотерапия през 2011 г. той обяви, че е преборил болестта.

Карис признава, че да имаш по-възрастен баща е "огромен подарък", макар понякога да й се иска той да не е на толкова напреднала възраст. Въпреки това тя е благодарна за неговия житейски опит и мъдрост.

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"Не мисля, че някога ще разбера напълно смъртта или ще намеря окончателен отговор за нея. Но е напълно нормално да мислим за това. Болестта те принуждава всеки ден да живееш с тази възможност", споделя още младата жена.

Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас сключват брак през 2000 г. Същата година се ражда синът им Дилън, който днес е на 26 години. Карис се появява на бял свят през 2003 г. Актьорът има и по-голям син от брака си с Диандра Лукър.

Темата за тежкото заболяване заема важно място и в наскоро издадените мемоари на Майкъл. В книгата актьорът си спомня за трудните моменти, когато децата му са попадали на медийни публикации, спекулиращи, че той е близо до смъртта.

"Децата бяха твърде малки, за да разберат как работят тези списания, и това беше травмиращо за тях", пише Дъглас. Той допълва, че по време на лечението се е стремял да запази усещането за нормалност в семейството въпреки тежкото изпитание.

Актьорът признава, че преживяното е променило изцяло приоритетите му. След като научава, че болестта е в ремисия, той започва да гледа по различен начин на живота и отношенията с най-близките си.

"Ракът ми показа какво е семейството. Накара ме да почувствам любов, за която дори не подозирах, че съществува", пише Майкъл Дъглас в мемоарите си.

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