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Дъщерята на легендарния режисьор Стивън Спилбърг, Дестри Алин Спилбърг, се омъжи. 29-годишната режисьорка и актриса сключи брак с дългогодишния си партньор Джейк Херсковиц в събота, 26 септември. Ден по-късно Дестри сподели в Instagram Stories няколко снимки от сватбата и празненството с близки и приятели.

"Моите хора. Каква нощ!", написа тя към една от фотографиите.

За сватбата Дестри избра елегантен модел рокля с корсетна талия, дантела и висока яка, а обемната пола придаде допълнителна ефектност на визията. Тоалетът е дело на нюйоркската дизайнерка Селин Мейслър.

Според информация на Daily Mail церемонията се е състояла в Хемптънс, Ню Йорк, където Стивън Спилбърг притежава семейно имение, оценявано на 64 милиона долара. Засега няма потвърждение дали именно там е била сватбата.

Дестри е най-малката от седемте деца на Стивън Спилбърг. Режисьорът има още Макс, Джесика, Тео, Саша, Сойър и Микаела. Тя е дъщеря на Спилбърг и актрисата Кейт Капшоу, с която той е женен от 1991 г.

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Дестри и Джейк Херсковиц са заедно от четири години. През февруари тя обяви годежа им, като публикува видео, на което показва годежния си пръстен на свои близки. Само няколко седмици преди сватбата двойката отбеляза четвъртата си годишнина. На 1 септември Дестри сподели снимки от празника им, на които двамата са прегърнати на лодка.

"Честита четвърта годишнина на най-добрия ми приятел и партньор за цял живот", написа тя тогава.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.