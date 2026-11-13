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Холивудската легенда Дъстин Хофман си припомни един от най-страшните моменти в младостта си, когато се оказал на мушката на въоръжен мъж, съпруг на жена, с която имал извънбрачна връзка. 89-годишният актьор разказа за преживяното в подкаст.

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По време на разговора водещият попита Хофман дали някога някой е насочвал пистолет към него. В отговор актьорът му сподели лична история, която едва не завършила трагично. По думите му всичко започнало, когато се впуснал във връзка с омъжена жена. Тя била убедена, че съпругът й спи дълбоко и няма да се събуди през нощта, затова поканила Хофман в дома си, след като мъжът й заспал.

"Тя смяташе, че щом съпругът й заспи, остава заспал. Покани ме да отида при нея, след като той заспи", разказа актьорът.

Срещата им обаче била прекъсната по най-неочаквания начин. Докато двамата се наслаждавали на компанията си, съпругът внезапно се появил с пистолет и наредил на Хофман да напусне. Актьорът описва преживяването като момент, в който осъзнаваш колко близо си до смъртта. Той си спомни как погледът му бил прикован към дулото на оръжието и как всяка секунда изглеждала решаваща.

"Когато някой насочи пистолет към теб първо осъзнаваш, че отворът му изглежда много по-голям, отколкото е в действителност. Разбираш, че всеки момент той може да дръпне спусъка", разказа Хофман. "Осъзнаваш, че това е краят. Ще направиш всичко, за да не бъдеш убит", призна актьорът.

За щастие, ситуацията приключила без физически наранявания и Хофман успял да напусне дома невредим.

В личния си живот звездата има два брака. През 1969 г. той се жени за първата си съпруга Ан Бърн. Двамата имат една обща дъщеря, а Хофман осиновява и дъщерята на Бърн от предишна връзка. Бракът им продължава до 1980 г., когато решават да се разделят.

Малко след развода актьорът се жени за Лиза Готсеген, която познава от години и която е била близка семейна приятелка. Двамата са заедно и до днес и имат четири деца.

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В интервю от 2017 г. Хофман говори откровено за дългогодишния си брак и признава, че отношенията им продължават да се развиват и задълбочават с времето.

"Казвам, че в Холивуд една година е като седем кучешки, така че трябва да умножите всичко по седем."

Съпругата му Лиза също е коментирала връзката им и признава, че винаги е знаела, че ще прекара живота си с него. "Работим усилено върху брака си. Знаех, че в крайна сметка ще бъда с Дъсти и че животът ми ще премине в пътувания заедно с него."

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