Австралийката изоставя живота си в родината си, за да заживее на хиляди километри със съпруга си

2415 Снимка: Getty Images

Кралица Мери сподели за самотата, която е изпитвала след преместването си от Австралия в Дания, разкривайки, че ѝ е било трудно да се почувства приета, докато се е адаптирала към живота в чужда страна.

Родената в Австралия кралска особа признава, че често се е чувствала изолирана от разговори и социални събирания, тъй като не е разбирала датския език - въпреки че е била заобиколена от хора, които са били мили към нея.

В рядко и откровено интервю за датския вестник за деца "Børneavisen", Мери говори и за тежката загуба на майка си, Хенриета "Ета" Доналдсън, и за това как това преживяване я е накарало да се почувства изолирана. "И аз съм се чувствала донякъде изолирана", признава кралицата. "Това се е случвало най-вече в определени ситуации. Например, когато загубих майка си, се чувствах много сама."

Снимки на кралица Мери ТУК

Възможно е тези чувства да са изплували отново след кончината на бащата на Мери, Джон Доналдсън, на 11 април тази година.

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Мери е едва на 25 години, когато майка ѝ умира през 1997 г. на 55-годишна възраст вследствие на усложнения след сърдечна операция. Пет години по-късно тя взима съдбоносното решение да се премести от Австралия в Дания, където през 2004 г. сключва брак с тогавашния престолонаследник Фредерик.

Макар връзката ѝ с бъдещия крал да привлича международното внимание, Мери споделя, че приспособяването към новия ѝ дом е било съпроводено със собствени предизвикателства. "Когато се преместих в Дания, всъщност не знаех езика", спомня си тя. "Когато не владееш езика и седиш на вечеря или участваш в игра, но не можеш напълно да следиш случващото се, се чувстваш леко изолиран."

Това признание на кралицата разкрива подробности за един труден период от живота ѝ. Мери обяснява, че малки жестове от страна на хората около нея са имали голямо значение. Когато някой отделял време да обясни какво се случва или съзнателно говорел по-бавно, за да може тя да разбере, тя веднага се чувствала по-добре приета. С подобряването на датския ѝ език, тези чувства на изолация постепенно изчезнали.

Кралица Мери и крал Фелипе Снимка: Getty Images/Guliver Photos

С течение на времето кралицата овладява езика напълно, което ѝ позволява да участва пълноценно в разговорите и да се чувства по-уверена и спокойна в страната, която е станала неин дом. За Мери изучаването на датски език се превръща във важна стъпка към преодоляване на тази изолация и намиране на своето място в Дания.

Размислите ѝ разкриват също как самотата може да възникне при най-различни обстоятелства - от скръбта по загубата на близък човек до усещането за изолация, дори когато човек се намира в стая, пълна с хора. Тази тема е особено близка до сърцето на кралицата, предвид работата ѝ във фондацията "Мери" (Mary Foundation), на която тя е председател. Фондацията е създадена с цел справяне със социалната изолация и подобряване на благосъстоянието; тя се фокусира върху укрепването на общностите и подпомагането на хората - особено децата и младежите - да се чувстват приети и включени.

Мери е превърнала благосъстоянието на по-младите поколения в един от основните си приоритети, като проявява специален интерес към насърчаването на приобщаваща среда в училищата. В разговор с изданието "Børneavisen" тя споделя, че да бъдеш изключен от дадена общност е неприятно преживяване - нещо, което тя самата познава от личен опит. Посланието ѝ е, че дори малки жестове на внимание могат да помогнат на човек, който изпитва трудности, да се почувства приет.

Интервюто предлага по-личен поглед върху дългогодишната благотворителна дейност на кралицата и показва как собственият ѝ опит - със скръбта и с адаптирането към нова държава - е оформил разбирането ѝ за самотата. Повече от две десетилетия след преместването си в Дания, Мери се е превърнала в една от най-разпознаваемите обществени фигури в страната.

Тя се омъжва за Фредерик през май 2004 г. и става кралица-консорт, когато той се възкачва на престола през януари 2024 г.

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