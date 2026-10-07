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Трите деца на принц Уилям и Кейт Мидълтън - Джордж, Шарлот и Луи, използват фамилията Уелс в училище, съобщава списание Hello!.

Вместо с кралските си титли, наследниците са записани като Джордж Уелс, Шарлот Уелс и Луи Уелс. Фамилията е свързана с титлите на техните родители - принца и принцесата на Уелс, които Уилям и Кейт получиха след смъртта на кралица Елизабет Втора през септември 2022 г.

Използването на фамилията, произлизаща от титлата на родителя, е традиция в британското кралско семейство. Самият Уилям е бил известен като Уилям Уелс в училище и по време на военната си служба, както и брат му принц Хари. По това време баща им Чарлз е носел титлата принц на Уелс.

Преди промяната на титлите на Уилям и Кейт децата им също са използвали фамилия, свързана с титлата на родителите си - Джордж Кеймбридж, Шарлот Кеймбридж и Луи Кеймбридж. Това се случва, когато Уилям и Кейт са херцог и херцогиня на Кеймбридж. След възкачването на Чарлз на престола те стават принц и принцеса на Уелс.

В момента 11-годишната Шарлот и 8-годишният Луи учат в "Ламбрук", където преди тях е учил и по-големият им брат.

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13-годишният Джордж тази есен започна обучение в престижния "Итън" в Бъркшир. Уилям лично го придружи при първия му учебен ден миналия месец. За повода бъдещият крал бе облечен в черен костюм и синя вратовръзка, с което визуално бе в тон с баща си. След това Джордж се преоблече в традиционната униформа на "Итън" - черен фрак, елек, раиран панталон и бяла риза с твърда яка.

Самият Уилям е учил в "Итън" между 1995 и 2000 г., а Хари - от 1998 до 2003 г. Основан през 1440 г., "Итън" е пансионно училище само за момчета и е сред най-известните учебни заведения във Великобритания.

Изборът на училище за Джордж обаче поставя пред него предизвикателство, което баща му и чичо му не са имали в същия мащаб - социалните мрежи. Според кралския коментатор Кинси Шофийлд най-голямото изпитание за тийнейджъра вероятно няма да бъде свързано с учебния материал или с намирането на приятели, а с баланса между личното му пространство и факта, че "всеки негов съученик има TikTok".

"Уилям и Хари са учили там преди социалните мрежи да променят начина, по който тийнейджърите израстват. Джордж няма да има този лукс", коментира Шофийлд пред Page Six. По думите й Джордж вероятно ще разполага със собствена стая, но ще бъде напълно потопен в социалния живот на училището и се очаква да се включи и в спортните му програми.

Фактът, че баща му е възпитаник на "Итън", също може да се окаже предимство за младия принц. "Уилям знае къде са точките на напрежение. Той разбира социалната динамика, академичните очаквания и емоционалните предизвикателства", посочва Шофийлд.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



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