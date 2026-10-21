80-годишният актьор признава, че десетилетията, изпълнени с тежки екшън сцени, вече не му позволяват да участва в зрелищните сблъсъци, превърнали го в холивудска икона

2191 Снимка: Getty Images

Силвестър Сталоун разкри, че деветте операции на гърба му са сложили край на каскадьорската му кариера. 80-годишният актьор признава, че десетилетията, изпълнени с тежки екшън сцени, вече не му позволяват да участва в зрелищните сблъсъци, превърнали го в холивудска икона.

Звездата от "Роки" и "Рамбо", утвърдил се като един от най-разпознаваемите екшън актьори в киното, е претърпял редица интервенции на гръбначния стълб. Освен това е преминал през операции на раменете и шията.

В момента Сталоун играе мафиотския бос Дуайт "Генерала" Манфреди в сериала "Кралят на Тълса" на Paramount+. Заради все по-ограничените си физически възможности той е трябвало да промени подхода си към ролята. Актьорът обяснява, че внушителното присъствие на героя му вече не зависи от изключителната атлетичност, характерна за по-ранните му роли.

"Той има определена физика заради аурата си", казва Сталоун.

Актьорът, който повече от пет десетилетия се превъплъщава във физически взискателни роли, разказва как срещите му с възрастни престъпници са повлияли на изграждането на образа на Манфреди.

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"Срещал съм гангстери на 75 години и те са плашещи, защото са толкова диви. Разбираш, че са различни."

Според него силата на персонажа не се крие толкова във физическата мощ, колкото в способността му да прибягва до насилие без предупреждение.

"Имат специфично излъчване, но са обаятелни. Знаеш, че във всеки момент могат да се превърнат във вълк. Помислих си, че мога да се справя с тази роля."

Ветеранът признава, че вече не може да изпълнява сложни бойни сцени, в които се изправя срещу няколко противници едновременно.

"Що се отнася до това да се бия с шестима души наведнъж, вече не мога", заявява той.

Сталоун обяснява, че в "Кралят на Тълса" екшън сцените все повече се съобразяват с възрастта и физическите му възможности, вместо да се опитват да пресъздадат натоварването от младите му години.

"Мисля, че сме го направили подходящо за възрастта ми и това ще си проличи особено в този сезон", казва актьорът.

Той допълва: "Буквално вече не мога да изпълнявам каскади. Претърпях девет операции на гърба."

Признанието му идва след поредица от разкрития за огромното физическо натоварване, на което се е подлагал през годините, за да изгради кариерата си в Холивуд. Сталоун е разказвал, че е развил нездравословна обсебеност от постигането на мускулестата физика, необходима за най-известните му образи. По време на подготовката за "Роки III", излязъл през 1982 г., според актьора телесните му мазнини са спаднали до едва 2,6%, а хранителните му навици са се нарушили.

Сталоун също така признава, че е използвал вещества за подобряване на физическите резултати. Той отхвърля твърденията, че изключителните телосложения, свързвани с екшън киното, винаги могат да бъдат постигнати по естествен път.

"Никой не го прави без добавки и лекарства, точка. Не ме интересува какво казват", заявява актьорът.

Здравословните му проблеми не се ограничават само до гърба. Той разкрива, че е претърпял две операции на раменете и три сраствания на прешлени във врата. Контузиите съпътстват период на равносметка преди излизането на мемоарите му The Steps, озаглавени на прочутите стълби във Филаделфия, увековечени във филма "Роки".

Въпреки физическите си ограничения Сталоун продължава да играе Манфреди в "Краля на Тълса", като все по-често разчита на диалог, заплашително присъствие, а не на опасни физически сблъсъци.

Роден в Ню Йорк през 1946 г., той преминава пътя от бедност и многократни откази до статута на една от най-дълголетните холивудски звезди. Международната му слава идва, след като пише сценария и изиграва главната роля в "Роки" от 1976 г. Филмът печели три награди "Оскар", включително за най-добър филм.

Образът му на боксьора аутсайдер Роки Балбоа го превръща в културна икона, а поредицата "Рамбо" затвърждава статута му на екшън герой. В продължение на пет десетилетия Сталоун изгражда кариера като актьор, сценарист, режисьор и продуцент, а по-късно постига нов успех с "Непобедимите" и "Краля на Тълса".

Критиците смятат, че филмовото му наследство се основава на устойчивостта, способността му да се преоткрива и героите, които олицетворяват решимостта да се изправиш срещу привидно невъзможни препятствия.

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