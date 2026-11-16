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Предвид звездния му статут, не е изненада, че партито за 52-рия рожден ден на Леонардо ди Каприо беше изпълнено със знаменитости. На събитието през уикенда обаче пристигна и цяла група бляскави млади дами. Момичетата бяха забелязани да слизат от микробус и да се отправят към партито в Бевърли Хилс.

Сред красивите гостенки беше и звездата от американското риалити "Love Island" Кортни Бьорнер, облечена в секси бяла минирокля от прозрачна материя.

През годините Ди Каприо си навлече критики заради очевидния си отказ да има връзка с жени на възраст над 25 години. С оследната си половинка обаче той видимо е направил сериозен компромис от правилото си. Звездата от "Титаник" има връзка с 28-годишната Витория Черети от август 2023 г., а преди това, през 2022 г., се раздели с Камила Мороне след петгодишна връзка. Раздялата им настъпи едва месец след като тя навърши 25 години.

На купона бяха заснети много от известните приятели на Ди Каприо. Сред тях бяха Тоби Магуайър, Джона Хил, Кейси Афлек, Ейдриън Броуди, Ал Пачино и Нур Алфала, както и Ландън и Алабама Баркър. Сред присъстващите бяха бившата съпруга на Магуайър - Дженифър Майер, и новият ѝ съпруг Джефри Огунлеси, както и Орландо Блум, 50 Cent, Кара Делевин, Кори Гембъл, Джъстин Трюдо, Майкъл Ман и други.

През годините се появиха множество бурни спекулации относно навиците му при избора на партньорки. Ди Каприо се раздели с Камила само седмици след като тя навърши 25 години, а след това бе забелязан в компанията на редица млади модели, сред които 25-годишната Виктория Ламас и 19-годишната Идън Полани. Той се сблъска с остри критики заради предполагаемата си връзка с Идън, която е с 29 години по-млада от него. Това накара човек от обкръжението му категорично да отрече наличието на каквито и да е романтични отношения помежду им.

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Интересът към личния живот на Лео датира от десетилетия - още откакто той се изстреля към върха на славата след поредица от главни роли във филми като "Ромео + Жулиета" (1996 г.) и "Титаник" (1997 г.).

Две години след излизането на "Титаник", актьорът - тогава на 24 години - започна връзка с 18-годишния по онова време супермодел Жизел Бюндхен, която по-късно стана съпруга (а впоследствие и бивша съпруга) на легендата от НФЛ Том Брейди. През 2004 г., когато Бюндхен е на 23 години, двамата се разделят.

През 2005 г. Леонардо започва нова петгодишна връзка със супермодела Бар Рафаели, която е на 20 години, когато двамата стават двойка. Всеки детайл от дългата им връзка е широко отразен в медиите, а мнозина по онова време вярват, че Леонардо е открил сродната си душа. Когато обаче през 2010 г. Рафаели навършва 25 години, двамата се разделят, с което се поставя началото на една закономерност в избора му на партньорки, която ще съпътства Лео през следващите 13 години.

След като прекарва едно десетилетие в две дълготрайни връзки, Леонардо има поредица от кратки афери с известни жени, всички от които са под 25-годишна възраст. През 2011 г. Леонардо излиза с красавицата от сериала "Клюкарката" (Gossip Girl) Блейк Лайвли, която по това време е на 23 години. На следващата година, през 2012 г., звездата започва връзка с 22-годишния модел Ерин Хедъртън, но тя продължава само няколко месеца.

След това Леонардо се обвързва с друга 22-годишна дама - германския модел Тони Гарн, с която се разделя, след като тя навършва 24 години през 2014 г. През 2015 г. той има връзка с красавицата от "Спасители на плажа" Кели Рорбах, която тогава е на 25 години. Тази връзка приключва, преди тя да навърши 26 години.

След края на отношенията си с Рорбах, през 2016 г. Леонардо започва нова връзка - този път с 24-годишния модел Нина Агдал. Тя приключва две години по-късно, през 2018 г., когато Агдал е на 25 години. През 2018 г. Леонардо се влюбва силно в модела Камила. В началото на връзката им той е на 43 години, а тя - едва на 20.

След края на петгодишната си връзка с актрисата, Лео най-накрая наруши модела си да излиза само с жени под 25 години, като започна да се среща със супермодела Джиджи Хадид, която по това време беше на 27 години. Но широко обсъжданата им афера приключи няколко месеца по-късно - през декември 2022 г. Въпреки че връзката им не проработи, източник споделя, че двамата "все още са приятели".

Твърди се, че Витория и Лео са се запознали на филмовия фестивал в Кан през 2023 г., където се е състояла премиерата на филма на Мартин Скорсезе "Убийците на цветната луна", в който участва Лео.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.