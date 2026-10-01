Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Сестрата на Доли Партън, Стела Партън, разкри, че легендарната кънтри изпълнителка е пазила в тайна тежката си диагноза рак дори от приятели, почитатели и част от семейството. Според Стела причината била, че Доли не искала близките и феновете ѝ да се тревожат.

Анатомия на здравето

Както RadarOnline.com съобщи, изпълнителката на Jolene почина на 25 август на 80-годишна възраст. По-късно нейният екип потвърди, че тя е издъхнала след кратка битка с рака. 77-годишната Стела обясни, че решението да не се говори публично за здравословното състояние на сестра ѝ е било напълно съзнателно.

"Доли не искаше никой да разказва за това, защото не понасяше негативните неща и не би желала феновете ѝ да се тревожат", сподели Стела. "Не искаше и голяма част от семейството да се безпокои. Някои от нас, най-близките, знаехме, но не всеки роднина беше информиран."

По думите ѝ Доли не е искала хората да тъгуват. Въпреки това звездата вероятно би била трогната от огромната вълна от съчувствие след смъртта ѝ.

"Тя щеше да бъде много щастлива и развълнувана, че хората ѝ показват толкова много любов, защото знаеше, че това ще ни помогне да се почувстваме по-добре като нейно семейство", каза Стела.

Говорейки за покойния съпруг на Доли, Карл Дийн, както и за нейната близка приятелка Джуди Огъл, Стела добави: "В крайна сметка нейното семейство, семейството на Карл и вероятно семейството на Джуди са хората, на които тя би искала да каже: "Вижте, всичко, което направих, имаше значение за тях. Те наистина ме обичаха."

Малко след смъртта на певицата Стела я определи като изключително щедър, внимателен и добър човек. Тя разкри и че сестра ѝ дори е била готова да позволи на медицинския си екип да изпробва експериментални лекарства, ако за нея вече нямало надежда, с цел това да помогне на други хора в бъдеще.

"Сестра ми беше един от най-щедрите, внимателни и добри хора, които съм познавала. Човекът, когото светът виждаше, беше точно такава и в действителност. Наскоро ми каза, че ако за нея няма надежда, пак би позволила на лекарите си да опитат експериментални лекарства с надеждата да помогнат на други в бъдеще", заяви Стела.

В публикация в социалните мрежи тя отново отдаде почит на по-голямата си сестра и призова хората да следват нейния пример, като оказват положително влияние върху околните.

"Нека животът на сестра ми бъде пример за толерантност и уважение към другите. Не става дума за най-остроумните коментари, фалшивите боклуци, създадени с AI, или язвителните публикации в X", написа Стела.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34606
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13494
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11697
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1415
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2259
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5394
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2224
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3561
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1431
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
417