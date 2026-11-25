"Доли беше изчерпала търпението си. Тя изгради тази империя от нулата и никой, дори член на семейството, нямаше да я изложи на риск", заявява източник

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Певицата планирала да освободи Брайън Сийвър от поста му на ръководител на охраната си, но починала, преди да успее лично да предприеме тази стъпка, съобщава RadarOnline.com.

Според източници, цитирани от изданието, Партън се надявала екипът ѝ да изпълни желанието ѝ още приживе. Тя обаче се почувствала предадена, тъй като решението било изпълнено едва след смъртта ѝ.

"Доли беше изчерпала търпението си. Тя изгради тази империя от нулата и никой, дори член на семейството, нямаше да я изложи на риск", заявява източник пред RadarOnline.com.

Сега твърденията за намеренията на Партън могат да окажат влияние върху защитата на Сийвър срещу временната ограничителна заповед и гражданския иск, подадени от компанията She's Alive, която управлява бизнес интересите на певицата.

В съдебните документи се твърди, че Сийвър е бил уволнен като ръководител на охраната малко след смъртта на Партън. Срещу него са отправени обвинения в изнудване, агресивни и вулгарни заплахи към служители, адвокати и бизнес партньори на певицата, както и в заплахи за саботиране на марката ѝ. Сийвър отрича обвиненията.

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"Ако съдът разбере, че Доли вече е решила да се раздели с него, това подкопава твърдението, че става дума за опит за завземане на властта от страна на дългогодишния ѝ мениджър", коментира юрист, който не е свързан с делото.

"Така уволнението изглежда като нейно решение, а не като акт на отмъщение."

Както съобщава RadarOnline.com, Сийвър е изградил импровизирана преграда от бодлива тел на верандата си, за да попречи на връчването на съдебни документи. Според публикацията той също така е влязъл в остър конфликт с дългогодишния мениджър на Партън Дани Нозел и неговия юридически екип, след като те са поискали ограничителна заповед срещу него.

Бившият ръководител на охраната е обвинен и в спречкване с полицията в болницата в Нашвил, където Партън е починала.

Съдебните документи показват, че е издадена призовка за предоставяне на копия от всички записи от камерите, носени на униформите на полицаите, присъствали във Вандербилтския медицински център на 24 и 25 август, в нощта, когато певицата е починала и се предполага, че е имало конфликт.

В неочакван обрат обаче адвокатите на She's Alive са заявили, че не са одобрявали издаването на призовката, и са инструктирали болницата да не я изпълнява.

Междувременно източници, близки до Сийвър, настояват, че той никога не е бил задържан или призоваван от полицията, и описват срещата като "обикновен разговор".

Съд в Тенеси издаде временна ограничителна заповед, която забранява на Сийвър и охранителната му фирма да влизат в офисите на Партън в Нашвил, да се приближават на по-малко от 305 метра до служителите и сътрудниците на компанията ѝ или да се намесват в бизнес дейността ѝ.

Сийвър трябва да се яви в съда на 2 декември.

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