Британският комик беше осъден на над 10 години затвор, като задължително трябва да стои зад решетките половината от времето

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Доналд Тръмп-младши се зае да защитава осъдения за изнасилване Ръсел Бранд, заявявайки пред последователите си, че британският комик е бил "смазан" от съдебната система. Британският съд осъди Бранд на 10 години и 6 месеца затвор за изнасилването на една жена и сексуално посегателство над три други.

Само няколко дни по-рано съдебни заседатели го признаха за виновен по едно обвинение в изнасилване и три обвинения в сексуално посегателство, засягащи четири жени, като същевременно го оправдаха по две други обвинения в изнасилване и едно обвинение в опит за извършване на непристойно посегателство.

48-годишният Тръмп-младши изнесе монолог в популярното си предаване "MAGA Rumble" под заглавие: "Britain"s Two-Tier Justice Exposed". Най-големият син на президента заяви, че доказателствата, послужили за постановяване на присъдата, не са били легитимни, и предположи, че Бранд е наказан заради християнската си вяра и консервативните си политически възгледи.

"Между другото, той беше осъден без никакви криминалистични доказателства, без ДНК, без полицейски доклад от онова време, става въпрос за събития отпреди десетилетия, по обвинения, датиращи от 1999 г.", каза Тръмп-младши. "По онова време той беше женен за Кейти Пери и беше един от най-известните актьори в света; изглежда никой нямаше проблем с това и никой не смяташе, че той е извършител на изнасилване".

Обвинението от 1999 г., върху което Тръмп-младши гради тезата си, всъщност е единственият случай, по който Бранд бе оправдан. Става дума за твърдение за изнасилване в хотелска стая в Борнмут по време на конференцията на Лейбъристката партия, което съдебните заседатели отхвърлиха.

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Присъдата на Бранд за изнасилване е свързана с 21-годишна почитателка, с която той се запознава зад кулисите на комедийно шоу в Западен Лондон през 2009 г. и която изнасилва анално в дома си, около година преди да се ожени за Пери. Съдия Джоел Бенатан заяви пред Бранд, че той е проявил "арогантно пренебрежение" към жените и се е превърнал в сексуален хищник с нарастването на славата си. Съдията също така отбеляза, че твърдението му, в което той отрича някога да е докосвал жена по сексуален начин без нейно съгласие, е само една от поредица лъжи.

Тръмп-младши вече е защитавал Бранд през 2023 г., когато се появиха първите обвинения срещу него, а Андрю Тейт приветства комика в "клуба". Бащата на Бранд, Роналд, заяви пред репортери извън съда, че обвинителките са "момичетата, които са го преследвали и тормозели" и каза, че съдебните заседатели може да са били корумпирани.

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